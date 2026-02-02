Caos autovelox, il censimento: su 11.000 rilevati solo 1.000 sono omologati

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta accelerando l’iter del decreto per l’omologazione degli autovelox che dovrebbe finalmente mettere la parola fine al caos che si creato negli ultimi mesi. Parte importante di questo percorso è il censimento degli autovelox che si è chiuso da poco da cui emerge un dato interessante e cioè che su circa 11.000 autovelox informalmente rilevati sul territorio, solo 3.800 sono stati registrati sulla piattaforma telematica messa a punto per il censimento. E di questi, solamente 1.000 rientrano automaticamente nei requisiti di omologazione in fase di adozione. Dunque, conformi sarebbero solamente meno del 10% dei dispositivi presenti sul territorio nazionale.

AVANTI CON IL DECRETO AUTOVELOX

Il ministero dei Trasporti spiega di aver inviato al ministero delle Imprese e del Made in Italy il decreto autovelox per la sua successiva notifica a Bruxelles ai fini della procedura TRIS, che comporta una clausola di “stand still" di 90 giorni. In pratica, si tratta di una particolare condizione che prevede una sospensione temporanea in questo caso di 3 mesi. In ogni caso, il decreto è stato inviato anche al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il relativo parere. Il decreto che dovrà mettere fine al caos sull’omologazione degli autovelox che ha portato ad una valanga di ricorsi sulle multe, tiene conto degli esiti del censimento degli autovelox che ha permesso di ottenere un quadro trasparente e verificabile di tutti gli apparecchi in uso: numero, tipologia, marca, modello e conformità.

Come evidenzia il ministero dei Trasporti in una nota, si tratta di un iter fortemente voluto dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini per garantire che gli autovelox siano uno strumento utile esclusivamente per evitare incidenti e non per fare cassa.

STOP AL CAOS AUTOVELOX

I problemi con gli autovelox erano iniziati ad aprile 2024, quando una sentenza delle Corte di Cassazione aveva stabilito la nullità delle multe elevate dagli apparecchi approvati ma non omologati. Di conseguenza, abbiamo assistito ad una valanga di ricorsi.