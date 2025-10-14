BMW Panoramic iDrive rivoluziona l'esperienza di guida: ecco come funziona

Con la nuova BMW iX3, la casa automobilistica non ha introdotto solamente la nuova piattaforma Neue Klasse e i nuovi powertrain. Infatti, i costruttore ha deciso di rivoluzionare l’esperienza di guida portando al debutto il nuovo BMW Panoramic iDrive che sarà presente in futuro sulla maggior parte dei nuovi modelli. Parliamo del nuova ambiente interno che si caratterizza adesso per offrire soluzioni digitali ancora più raffinate, senza però dimenticarsi dell’ergonomia e del rendere la gestione delle principali funzioni dell’auto semplice ed intuitiva. Come funziona?

Per svilupparlo, BMW si è avvalsa dei feedback individuali dei clienti, dati di oltre 10 milioni di veicoli connessi e studi di usabilità con più di 3.000 clienti. Il risultato? I controlli fisici sono a portata di mano, ad esempio per i tergicristalli, gli indicatori di direzione, gli specchi esterni, il controllo del volume, il selettore della marcia, il freno di stazionamento, le luci di emergenza, la funzione di riscaldamento e sbrinamento del lunotto. Altri comandi sono stati ottimizzati per poter essere utilizzati tramite touch e comando vocale oppure tramite il volante multifunzione.

QUATTRO ELEMENTI CHIAVE

BMW Panoramic iDrive è composto da 4 elementi chiave: BMW Panoramic Vision, BMW 3D Head-Up Display, Central Display e il nuovo volante multifunzione. Alla base di tutto c’è comunque il nuovo BMW Operating System X che offre diverse possibilità di personalizzazione, un’ampia gamma di funzioni digitali ed il supporto agli aggiornamenti OTA. Entriamo più nei dettagli. Partiamo dal BMW Panoramic Vision. Sulle vetture non troviamo la classica strumentazione digitale. Le informazioni di guida sono infatti proiettate sulla parte inferiore del parabrezza, dove appaiono su una superficie nera stampata e sono visibili con un effetto 3D. Le informazioni più importanti vengono proiettate direttamente nel campo visivo del conducente sul lato sinistro. Il guidatore può personalizzare i contenuti nelle aree centrali e di destra.

Abbiamo poi il nuovo BMW 3D Head-Up Display, posizionato sopra il BMW Panoramic Vision che va a mostrare la grafica di navigazione integrata direttamente nel campo visivo del guidatore. Ovviamente non manca un ampio display centrale, un Central Display da 17,9 pollici con tecnologia a matrice retroilluminata e risoluzione di 3340×1440 pixel.

La schermata iniziale del Central Display mostra permanentemente la mappa di navigazione BMW Maps o contenuti configurabili in modo indipendente. Alcuni widget si trovano disposti verticalmente sul lato del guidatore, che si possono cambiare scorrendo con un gesto. La funzione QuickSelect permette di accedere direttamente alle funzioni più importanti senza dover entrare in sottomenù. Scorrendo orizzontalmente un widget si ottengono informazioni e opzioni aggiuntive.

Curiosità, sul Central Display è presente un menù contenente widget che possono essere spostati nel BMW Panoramic Vision tramite trascinamento. È possibile configurare liberamente fino a sei widget in questo modo. Infine, il quarto elemento che compone il sistema BMW Panoramic iDrive è il nuovo volante multifunzione dove le funzioni disponibili sono indicate illuminando i corrispondenti pulsanti. I pulsanti che offrono un feedback tattile sono disposti seguendo il principio tradizionale di collocare le funzioni di assistenza alla guida sul lato sinistro dello sterzo e le funzioni di infotainment e comunicazioni sul lato destro.