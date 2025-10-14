Nuova Peugeot 408 2026, il restyling è quasi pronto: ecco come potrebbe essere

Peugeot sta lavorando al rinnovo della sua gamma e questo aggiornamento passa anche attraverso il restyling della Peugeot 408 atteso al debutto per il prossimo anno. La fastback era stata lanciata nel 2022 e si sta quindi avvicinando il classico aggiornamento di metà carriera. Circolano già le foto spia dei test su strada. Per quanto i muletti presentino un camuffamento all’anteriore e al posteriore, le aree della vettura in cui arriveranno le maggiori novità, si riesce comunque a vedere qualcosa di interessante. Proprio per questo, alcuni designer hanno già provato a ricreare le forme reali del restyling, come nel render che mostriamo.

FRONTALE RIDISEGNATO

L’intervento estetico dovrebbe essere in linea con quello della Peugeot 308 (il facelift ha fatto il suo debutto da poco), che si basa sulla stessa base tecnica. Il frontale sarà quindi ridisegnato con una nuova griglia e fari dalla rinnovata firma luminosa. Ritocchi anche al paraurti per contribuire a rendere il look della nuova Peugeot 408 2006 più moderno e sportiveggiante. Non mancheranno anche ritocchi al posteriore con leggeri modifiche al paraurti e una nuova grafica per i gruppi ottici. Ci sarà il logo del marchio retroilluminato? Lo scopriremo al momento del debutto. Come in ogni restyling dovrebbero arrivare pure nuove colorazioni per la carrozzeria e cerchi in lega dal nuovo disegno.

MOTORI

Per quanto riguarda le motorizzazioni, non sono attese grandi novità. Rimarrà sempre il Mild Hybrid, il solito PureTech di 1,2 litri da 136 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti con all’interno una piccola unità elettrica da 29 CV. Potenza massima di sistema pari a 145 CV. Ci sarà sempre poi il modello Plug-in da 225 CV, forse con una batteria di maggiore capacità per poter offrire una migliore autonomia in elettrico

Anche a seguito del restyling continuerà ad essere proposta la versione elettrica Peugeot e-408. Il motore dovrebbe rimanere sempre quello da 213 CV ma è possibile che il marchio francese introduca una batteria di maggiore capacità che permetterà di andare ad incrementare la percorrenza con un pieno di energia. Il debutto come detto è atteso per il prossimo anno. Non si può quindi fare altro che attendere ulteriori novità sulla nuova Peugeot 408 restyling.