KIA porta la EV4 al Nürburgring ma non per ottenere un giro record. Stress test per le batterie...

KIA EV4 era stata presentata a febbraio e la nuova elettrica sarà disponibile sia in versione berlina (più una fastback in realtà) e sia in quella hatchback. Il nuovo modello non è però ancora arrivato sul mercato. Ci vorrà ancora un po’ di tempo e, intanto, la casa automobilistica ha fornito un aggiornamento sullo sviluppo di questo modello che include uno “stress test” dedicato alle batterie per verificarne l’affidabilità e il degrado. Per questo, oltre a percorrere 110.000 km sulle strade, la casa automobilistica tedesca ha deciso di portare la EV4 al Nürburgring. Ovviamente non per centrare tempi record ma per testare a fondo la resistenza della batteria e del suo sistema di climatizzazione che KIA ha sviluppato. Complessivamente, all’Inferno Verde sono stati percorsi quasi 10.000 km.

Guidare in pista un’elettrica, lo sappiamo bene, sollecita molto le batterie. Inoltre, come se non bastasse, tra una sessione e l’altra, la vettura veniva ricaricata ad alta potenza. Insomma, i tecnici KIA hanno spinto al limite la nuova EV4.

NESSUN PROBLEMA PER LE BATTERIE

A quanto pare, questo stress test è stato superato a pieni voti. Dopo 110.000 km su strada e 10.000 km in pista, i tecnici della casa automobilistica hanno misurato un SOH del 95%. La casa automobilistica attribuisce questo risultato al nuovo sistema di batterie di quarta generazione che combina la gestione termica con una distribuzione ottimizzata del refrigerante su tutte le celle. Grazie a queste novità è possibile “garantire che la batteria funzioni entro livelli di temperatura di sicurezza, anche in condizioni di stress elevato“. Secondo KIA, tale sistema permetterà di migliorare la durata nel tempo degli accumulatori. Le nuove KIA EV4 saranno comunque sempre vendute con la garanzia sulla batteria con il mantenimento di almeno il 70% della capacità dopo 160.000 km o otto anni.

SPECIFICHE TECNICHE

Ricordiamo che la nuova KIA EV4 sarà proposta con una sola motorizzazione e due opzioni batteria. In tutti i casi, il motore sarà da 150 kW (204 CV) che permetterà di raggiungere una velocità massima di 170 km/h. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi per la versione base e 7,7 secondi per la Long Range con batteria di maggiore capacità e quindi più pesante. Con l’accumulatore da 58,3 kWh sarà possibile percorrere 430 km (410 km per l’hatchback), mentre con quello da 81,4 kWh della Long Range 630 km (590 km la versione hatchback).