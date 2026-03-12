Kia Sportage, la prossima versione sarà solamente ibrida

La Kia Sportage è il modello più venduto del marchio sudcoreano sia in Europa sia negli Stati Uniti. Ha quindi un peso specifico diverso rispetto a qualsiasi altro modello della gamma. Con la sesta generazione (identificata con il nome in codice NQ6), il cui debutto è previsto per il terzo trimestre del 2027, Kia ha deciso di fare una cosa che nessun modello della casa aveva mai fatto prima: eliminare completamente i motori termici puri dalla gamma. La prossima Sportage, quindi, sarà disponibile esclusivamente nelle varianti Full Hybrid e Plug-in Hybrid. Niente benzina puro, niente diesel, niente GPL. Per la prima volta nella storia del modello, ogni versione dello Sportage avrà una componente elettrica.

La strategia di Kia

I numeri delle vendite spiegano molto la scelta di Kia di puntare solamente sui motori ibridi. Nell’ultimo anno Hyundai e Kia hanno registrato negli Stati Uniti una crescita del 52% nelle vendite di modelli ibridi. Nello stesso periodo le vendite di auto completamente elettriche sono calate del 10,4%. In Europa il trend è sostanzialmente simile.

La versione HEV adotterà il sistema TMED-II, acronimo di Transmission Mounted Electric Device di seconda generazione. È la stessa tecnologia già debuttata sulla Palisade 2026 con un motore elettrico più potente, batteria con capacità maggiore ed efficienza nei consumi migliorata rispetto alla generazione attuale. I dettagli tecnici definitivi non sono ancora stati comunicati ufficialmente, ma la direzione è quella di un sistema più reattivo e meno dipendente dal motore termico nelle situazioni di guida quotidiana. La versione Plug-in Hybrid dovrebbe garantire 100 chilometri di autonomia in modalità completamente elettrica. L’attuale Sportage PHEV si ferma a 70 km nel ciclo WLTP europeo.

Una strategia, quella orientata solamente all’ibrido, che potrebbe avere importanti differenze geografiche. Negli Stati Uniti, infatti, la Sportage con motore aspirato 2.5 rappresenta il punto d’ingresso più accessibile della gamma. È quindi plausibile pensare che la Sportage solamente ibrida riguardi il mercato coreano ed europeo, mentre il Nord America riceva un trattamento differente.

Gli interni

Sul fronte tecnologico la prossima Kia Sportage porterà un salto generazionale nell’infotainment. Il sistema si chiamerà Pleos Connect e sarà basato su Android Automotive. Prevede un display centrale da 17” in formato orizzontale con rapporto 16:9 e interfaccia simile a quella di uno smartphone. Ad affiancarlo un cluster digitale da 9,9”. L’assistente vocale integrato si chiamerà Gleo AI, mentre Apple CarPlay e Android Auto wireless rimangono quelli standard.

Kia ha già anticipato il sistema Pleos Connect durante il CEO Investor Day 2025, inserendolo nella roadmap dei prodotti futuri. La stessa piattaforma è prevista anche sulla prossima generazione della Hyundai Tucson, confermando che si tratta di un’architettura condivisa all’interno del gruppo.