KIA Sportage, il restyling è arrivato in Italia: allestimenti e prezzi. In futuro anche a GPL

Puntuale, il restyling della KIA Sportage ha iniziato ad arrivare nelle concessionarie italiane. Per la casa automobilistica coreana si tratta di un modello molto importante visto il successo ottenuto nel corso degli anni. Siamo giunti oramai alla quinta generazione e complessivamente sono stati venduti oltre 7 milioni di esemplari in tutto il mondo. Adesso, l’attuale generazione della KIA Sportage si è concessa un aggiornamento di metà carriera che ha introdotto novità di design e una serie di miglioramenti all’abitacolo. L’arrivo nelle concessionarie del facelift è quindi l’occasione per rivedere allestimenti, dotazioni e prezzi della Sportage 2025.

MOTORI

Ricordiamo innanzitutto che la KIA Sportage restyling in questa prima fase di commercializzazione è disponibile nella motorizzazione 1.6 T-GDi da 150 CV, in quella diesel Mild Hybrid 1.6 CRDi MHEV da 136 CV e con il Full Hybrid da 239 CV 1.6 T-GDi HEV AT6, anche nella variante con la trazione integrale.

IN FUTURO ANCHE GPL

Più avanti arriveranno altre opzioni di motorizzazioni per accontentare un po’ tutte le esigenze dei clienti. A quanto pare in arrivo per i mercato italiano c’è anche una versione bifuel per venire incontro a chi cerca l’alimentazione a GPL che piace molto nel nostro Paese. Dunque, presto ci saranno novità in tal senso per la nuova KIA Sportage.



ALLESTIMENTI E DOTAZIONI

Nuova KIA Sportage 2025 si può ordinare negli allestimenti Business, Style, GT-line e GT-line Plus. Già dal primo livello, la dotazione è interessante visto che comprende, tra le altre cose, cerchi in lega da 17 pollici, fari anteriori Full LED, fasi posteriori a LED, sedili in KIA Tex Essential, sedili posteriori frazionabili 40:20:40, infotainment da 12,3 pollici, un anno di aggiornamenti mappe gratuiti, comandi audio al volante, porta USB anteriore, porta USB vassoio anteriore, climatizzatore automatico bi-zona, retrocamera con linee dinamiche ed un pacchetto di sistemi ADAS come il cruise control, il Forward Collision Avoidance assist e il Lane Keeping Assist.



PREZZI

Quanto costa in Italia la nuova KIA Sportage restyling? Si parte dai 33.500 euro della versione benzina da 150 CV nell’allestimento Business. Di seguito il completo listino del nuovo SUV.