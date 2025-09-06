Furiosa, la moto elettrica di Navee che gioca a fare la chopper. Ecco quanto costa

Furiosa nel nome ma molto di meno nelle specifiche tecniche. Comunque, questo è il nome scelto da Navee per la sua moto elettrica SK01 che è stata portata ad IFA. Debutterà inizialmente sul mercato americano ma poi arriverà anche su quello europeo e già sappiamo anche il prezzo. Il segmento delle moto elettriche è ancora di nicchia ma piano piano stanno arrivando nuove proposte. Furiosa è un modello particolare perché prova a replicare le fattezze di una chopper tanto addirittura di arrivare a disporre di un finto motore endotermico all’interno del telaio. In realtà, la moto è 100% elettrica.

ADATTA PER LA CITTÀ

Le specifiche tecniche della Navee SK01 – Furiosa – fanno capire subito che ci troviamo comunque davanti ad una due ruote pensata principalmente per un utilizzo urbano con la possibilità al massimo di fare qualche breve giretto fuori città dato che l’autonomia dichiarata non supera i 120 km. Il motore elettrico offre una potenza di picco di 6 kW (3 kW nominali), quanto basta per raggiungere una velocità massima di 85 km/h. L’autonomia massima si ottiene utilizzando entrambe le batteria (72V30Ah + 72V60Ah) che Furiosa può installare. Utilizzandone una sola, la percorrenza non supera i 61 km stando a quanto dichiara nelle specifiche il costruttore. Parlando della ricarica, per passare dal 20 all’80% della capacità delle batterie servono 2 ore.

La ruota davanti è da 19 pollici, mene quella posteriore è da 17 pollici. L’impianto frenante è a disco con CBS. La dotazione prevede pure una strumentazione TFT, mentre il peso, batterie incluse, arriva a 100 kg.

PREZZO

Quanto costa Furiosa, la moto elettrica di Navee? 6.999 euro.

