Citroen anticipa gli incentivi, la nuova offerta: C3 da 49 euro al mese e C3 Aircross da 129 euro

Gli incentivi auto elettriche 2025 ancora non sono entrati in vigore e al momento ancora non c’è una data ufficiale nonostante le rassicurazioni del Governo che il nuovo Ecobonus sarebbe partito a settembre. Inoltre, non saranno per tutti e per i modelli benzina ed ibridi non è previsto alcun contributo. Citroen corre quindi ai ripari e per questo mese di settembre anticipa gli incentivi, lanciando una nuova offerta con finanziamento valevole per i modelli Citroen C3 e Citroen C3 Aircross. Nello specifico, si tratta delle versioni a benzina nell’ambito di una gamma multienergia con offerte anche sulle propulsioni ibride e 100% elettriche. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa offre la casa automobilistica per i suoi clienti.

CITROEN C3, L’OFFERTA

Partiamo quindi dalla city car che adotta il motore PureTech 3 cilindri di 1,2 litri di cilindrata in grado di erogare 100 CV. Il listino per questo modello parte dai 16.400 euro (messa su strada inclusa) dell’allestimento YOU. Grazie agli incentivi Citroen in caso di permuta o rottamazione, la C3 benzina di potrà avere al prezzo promozionale di 14.900 euro (sconto di 1.500 euro) con rate mensili a partire da 49 euro. Questi sono i dettagli dell’offerta come riportato sul sito del costruttore.

Citroen C3 Turbo 100 S&S YOU: Prezzo Listino (IVA e messa su strada incluse, IPT, kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi) 16.400 euro. Prezzo Promo 14.900 euro. Anticipo 4.868 euro – Importo Totale del Credito 10.303 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 12.110,05 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 1.258,99 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 26,75 euro. Tale importo è da restituirsi in n° 36 rate come segue: n° 35 rate da 49 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 10.368,3 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 3,99%, TAEG 7,04%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

CITROEN C3 AIRCROSS, L’OFFERTA

Vediamo, adesso, la proposta sulla nuova Citroen C3 Aircross. Il motore è sempre lo stesso, un benzina di 1,2 litri da 100 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Il prezzo di listino parte da 19.900 euro. Grazie agli incentivi Citroen, in caso di permuta o rottamazione, questo modello si potrà portare a casa a 18.400 euro con rate mensili a partire da 129 euro. Ecco i dettagli dell’offerta.

Citroen C3 AIRCROSS YOU Turbo 100 Manuale: Prezzo Listino (IVA e messa su strada incluse, IPT, kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi) 19.900 euro. Prezzo Promo 18.400. Anticipo 3.930 euro – Importo Totale del Credito 15.001 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 18.164,74 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 2.604,59 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 38,49 euro. Tale importo è da restituirsi in n° 36 rate come segue: n° 35 rate da 129 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 13.611,25 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 € /anno. TAN (fisso) 5,99%, TAEG 8,46%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

Infine, per rafforzare la fiducia e la serenità dei clienti, Citroen propone una nuova offerta di copertura sui componenti del motore del veicolo (motore, cambio, trasmissione e sistema di raffreddamento e di alimentazione) denominata “Citroën We Care”, per 8 anni.