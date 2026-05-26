S4 Honcho: in arrivo le fun-bike elettriche di LiveWire

Il velo di mistero intorno alle nuove nate in casa LiveWire? Sembra stia finalmente per cadere. I primi prototipi pre-serie delle S4 Honcho, le attesissime motociclette elettriche compatte hanno iniziato a mostrarsi negli Stati Uniti in vista del lancio.

I piani iniziali, nati dopo la presentazione ufficiale all’EICMA dello scorso anno, prevedevano il debutto sul mercato per la primavera del 2026. Tuttavia, le ultime indiscrezioni raccolte tra i padiglioni dei recenti saloni motociclistici dicono che per vederle su strada bisognerà pazientare ancora un po’, con il lancio definitivo slittato a questa estate. E nonostante ci siano ancora diversi punti di domanda, la S4 Honcho si candida a essere uno dei progetti più intriganti di LiveWire.

Due anime, città e il fuoristrada

La strategia di LiveWire prevede il lancio di due varianti distinte nate sulla nuova piattaforma S4, pensate per intercettare il boom delle “fun bike" leggere. Un segmento esploso negli ultimi anni grazie al successo di icone a benzina come la Honda Grom e, soprattutto, a una nuova ondata di minimoto elettriche.

S4 Honcho Street: la versione omologata per la circolazione su strada. Un’opzione particolarmente attesa, dato che nel panorama delle e-motos leggere i modelli davvero in regola per la targa scarseggiano.

la versione omologata per la circolazione su strada. Un’opzione particolarmente attesa, dato che nel panorama delle e-motos leggere i modelli davvero in regola per la targa scarseggiano. S4 Honcho Trail: la sorella dall’anima selvaggia, spogliata di specchietti e frecce e ottimizzata per l’off-road puro.

A livello di prestazioni, LiveWire paragona la Honcho a una classica 125cc. Questo significa una potenza stimata tra i 10 e i 15 cavalli (7,5-11 kW) e una velocità di punta che dovrebbe aggirarsi intorno agli 85 km/h (53 mph).

C’è anche una scelta progettuale importante che farà felici i motociclisti tradizionali. A differenza di molti scooter che montano il motore direttamente nella ruota (hub motor), la Honcho adotta un motore centrale con trasmissione a catena. Una soluzione voluta per restituire quel feeling di guida dinamico e autentico tipico delle moto “vere".

La batteria rimovibile (e il nodo autonomia)

La vera novità strutturale si nasconde sotto la sella a panca ribaltabile, dove trovano alloggio due batterie rimovibili. Si tratta del primissimo sistema di battery-swapping mai adottato da LiveWire. Con ogni probabilità i moduli sono stati sviluppati da Kymco, sfruttando il suo standard IONEX; un’unione prevedibile, dato che il colosso taiwanese è da anni un partner chiave e grande investitore del marchio americano.

Se sui dati ufficiali dell’autonomia la casa madre si cuce la bocca, tra gli “esperti" della stampa specializzata tradizionale è già partita la corsa alle stime, con previsioni entusiastiche che azzardano addirittura 160 km (100 miglia) con una ricarica.

I numeri reali, però, raccontano un’altra storia. Sapendo che la piattaforma Ionex dichiara una capacità di 1,7 kWh per singolo pacco, il totale combinato sulla moto è di 3,4 kWh. Anche ipotizzando un’andatura molto tranquilla da scooter cittadino (circa 48 km/h), è irrealistico sperare in un’efficienza superiore ai 30 Wh/km (50 Wh/mi).

Calcolatrice alla mano, l’autonomia teorica massima si attesterebbe sui 109 km in condizioni idilliache. Nel mondo reale, e senza esagerare con il gas, è molto più probabile che la Honcho si fermi sotto gli 80 km per carica. Una distanza comunque ottima per il commuting urbano, per i piccoli spostamenti quotidiani o per divertirsi sui sentieri dietro casa, ma ben lontana dai miracoli ipotizzati da alcuni analisti.

Ciclistica, pesi e dettagli tecnici

Nonostante i compromessi sulla batteria, la Honcho promette di essere estremamente agile, pur portandosi dietro il peso della tecnologia elettrica. L’ago della bilancia supererà infatti i 90 kg (200 libbre). Per gli standard LiveWire è un record assoluto di leggerezza, anche se nel segmento delle minimoto elettriche resta un peso importante.

Guardando ai dettagli dell’equipaggiamento, i due modelli si differenziano nettamente:

La Street offre fari completi, specchietti, indicatori di direzione, un display per la strumentazione, sospensioni ribassate, pneumatici stradali da 12 pollici e un’altezza sella accessibile di 77,5 cm (30,5 pollici).

offre fari completi, specchietti, indicatori di direzione, un display per la strumentazione, sospensioni ribassate, pneumatici stradali da 12 pollici e un’altezza sella accessibile di 77,5 cm (30,5 pollici). La Trail risponde con sospensioni a escursione maggiorata, gomme tassellate, più luce da terra e un look decisamente minimalista. Chicca interessante: la versione Trail sarà dotata di retromarcia, una funzione salvavita sia quando ci si incastra su un sentiero sbagliato, sia quando bisogna fare manovra in un parcheggio cittadino in pendenza.

Perché la S4 Honcho è un test cruciale per LiveWire

Quello delle moto elettriche compatte è uno dei segmenti a due ruote con il tasso di crescita più rapido in assoluto, capace di fare breccia tra i pendolari delle grandi città e, soprattutto, tra i motociclisti più giovani che cercano un mezzo leggero, intuitivo e meno intimidatorio di una moto tradizionale.

Per LiveWire si tratta di una scommessa fondamentale. Fino ad oggi il brand si è concentrato esclusivamente su moto elettriche pesanti, di fascia alta e dai costi decisamente d’élite. La nuova piattaforma S4 potrebbe finalmente aprire le porte a un pubblico molto più vasto ed eterogeneo. Tutto, adesso, dipenderà dal prezzo di listino: se sarà ragionevole, l’estate della Honcho si preannuncia caldissima.