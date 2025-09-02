Honda EV FUN Concept, la moto elettrica arriverà presto: le prime immagini sulle strade europee

Honda sta lavorando alla sua prima moto elettrica e questo importante progetto è portato avanti da Masatsugu Tanaka, ingegnere con oltre vent’anni di esperienza su numerosi modelli a motore termico dell’azienda giapponese. Il suo curriculum è di altissimo profilo. Dal 1998 al 2006, quando ricopriva il ruolo di Test Project Leader, ha curato l’handling di modelli come CBR600F, CBR600RR, CBR1000RR Fireblade e Gold Wing. Dal 2006, in qualità di Deputy Large Project Leader, ha portato avanti lo sviluppo di altri modelli importanti di casa Honda, tra cui VFR800F, VFR1200F, Crosstourer, Africa Twin e NT1100. Dal 2022, Tanaka è responsabile dello sviluppo e dei test dinamici all’interno del dipartimento Honda dedicato all’elettrificazione.

UNA NAKED ELETTRICA





Adesso, Tanaka sta lavorando a questo importante progetto del marchio giapponese. EV FUN Concept, questo il nome della moto elettrica, era stata mostrata per la prima volta all’ultimo appuntamento di EICMA. Lo sviluppo sta però andando avanti e, adesso, Honda ha voluto condividere alcune immagini della due ruote a batteria sulle strade europee, ovviamente ancora camuffata con pellicole per coprire i dettagli del design. Com’è la EV FUN Concept? Si tratta di una naked, paragonabile ad una moto di “media cilindrata” secondo Honda, dotata di batteria fissa compatibile con lo standard di ricarica rapida CCS2. Quando il prototipo su mostrato ad EICMA, si parlava di 100 km di autonomia per un utilizzo prettamente urbano. Sarà ancora così? Lo scopriremo al momento della presentazione ufficiale che dovrebbe avvenire entro la fine del 2025.

Basandoci sulla mia ventennale esperienza con i modelli Honda FUN con motore a combustione interna, abbiamo applicato le conoscenze maturate in questi anni alla moto elettrica, per creare un modello realmente entusiasmante da guidare. Abbiamo testato approfonditamente la moto sulle strade europee, dove risiedono i nostri clienti principali per questo modello, per valutare le performance di guida, la ricarica e la versatilità quotidiana, perfezionando ogni dettaglio per offrire un’esperienza affidabile che permetta di concentrarsi esclusivamente sul piacere di guida. La nuova Honda EV FUN arriverà presto, e non vediamo l’ora che possiate viverla.

Un progetto sulla carta interessante, in attesa di saperne molto di più. Non rimane, quindi, che attendere novità sullo sviluppo della prima moto elettrica di Honda.