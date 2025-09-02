Milano - Berlino in auto elettrica. 1.207 km con Plenitude On The Road | Live Blog

Partire da Milano e arrivare a Berlino in auto elettrica? 1.207 km di strada, sfida che abbiamo intrapreso viaggiando a bordo di una Polestar 4 Long Range e utilizzando la rete di ricarica Plenitude On The Road e l’App Plenitude On The Road per trovare tutte le colonnine interoperabili disponibili. Vi porteremo in un viaggio reale, fatto di tappe, soste pianificate, ma soprattutto sensazioni personali sulla gestione di viaggi di questo tipo.

Oggi il mondo delle auto elettriche viene visto come la nuova frontiera, un simbolo di innovazione e sostenibilità. Troppo spesso però se ne parla con scarsa cognizione di causa o, talvolta, di convenienza. Poco spesso invece si parla della realtà: che cosa significa fare un viaggio di questo tipo? Fare un viaggio con una vettura che a tutti gli effetti diventa una compagna di avventura, entrare “nel giro" dell’infrastruttura di ricarica e comprendere che, forse, non è così terribile come i puristi termici vogliono far credere.

IL VIAGGIO

Il viaggio da Milano a Berlino in auto elettrica, come anticipato, coprirà 1.207 km, attraversando tre Paesi e alcune città simbolo dell’Europa centrale. Partiremo da Milano Porta Garibaldi, salendo verso nord attraverso Lugano e Zurigo, fino ad entrare in Germania. Dopo la prima parte di strada, il percorso prevede un pernottamento a Stoccarda: una pausa necessaria non solo per ricaricare le batterie dell’auto, ma anche le nostre. Questa scelta ci permetterà di spezzare il viaggio, rendendolo più sostenibile e meno stressante, oltre che di scoprire una città moderna e legata a doppio filo con il mondo dell’automotive.

Il giorno successivo, ripartiremo passando per Norimberga e Lipsia, fino a raggiungere finalmente Berlino: una meta che segnerà la fine del nostro itinerario, ma soprattutto il culmine di un’esperienza che vuole raccontare cosa significa viaggiare in elettrico su lunghe distanze, arrivando ad IFA, la più importante fiera globale di elettronica.

….In collaborazione con Plenitude On The Road