Plenitude On The Road: guida all'app

Se guidate un’auto elettrica, siete perfettamente a conoscenza di quanto la gestione delle ricariche possa fare la differenza tra un viaggio sereno ed uno pieno di imprevisti. Oggi vi parlo di un’app che, nella mia esperienza, ha davvero cambiato il modo di affrontare gli spostamenti in elettrico: Plenitude On The Road.

L’ho utilizzata anche durante il nostro viaggio da Milano a Berlino e posso dirlo senza esitazioni: è stata una salvezza. Grazie a questa app ho potuto individuare comodamente le colonnine più vicine, prenotarle, avviare e monitorare le ricariche in tempo reale, senza stress. Tutto questo ovviamente sia in Italia che all’estero, sfruttando le colonnine Plenitude On The Road o quelle disponibili in interoperabilità.

Vi porto alla scoperta dell’app, spiegandovi come funziona e perchè può diventare una compagna indispensabile per ogni viaggio elettrico.

REGISTRAZIONE E PRIMO ACCESSO

Al primo avvio dell’app, il passo iniziale è la registrazione. Nulla di complicato: sono necessari pochi minuti per inserire i propri dati personali e creare il proprio account.

Subito dopo, è possibile aggiungere il proprio veicolo. Si tratta di un passaggio particolarmente utile in quanto consente a Plenitude di conoscere le caratteristiche della vettura, come il tipo di presa e la compatibilità con le colonnine, stimando in modo più accurato anche i tempi di ricarica.

Durante la registrazione è fondamentale inserire almeno un metodo di pagamento (se ne possono aggiungere anche più di uno). Al termine di ogni ricarica, infatti, l’importo viene addebitato automaticamente, senza ulteriori passaggi.

Completato il login, ci si trova davanti alla schermata principale, dominata dalla mappa e da quattro sezioni chiave: Esplora, Attività, Profilo e Supporto.

ESPLORA

La sezione Esplora è il vero cuore dell’app. Qui troviamo una mappa interattiva che mostra tutte le colonnine elettriche nelle vicinanze. Uno degli aspetti più apprezzabili è che l’app non si limita alle colonnine Plenitude On The Road, ma include anche quelle di altri operatori grazie all’interoperabilità. In questo modo si ha una panoramica completa di tutte le opzioni disponibili intorno a sé.

Toccando una colonnina sulla mappa, si accede ad informazioni dettagliate: potenza erogata, tipo di presa, stato (libera o occupata), costi di ricarica e accessibilità 24 ore su 24.

Non mancano poi filtri avanzati, che permettono di visualizzare solo determinate tipologie di colonnine: ultra fast, AC (in corrente alternata a bassa o media potenza), esclusivamente Plenitude On The Road, prenotabili o anche già salvate tra le preferite. E’ possibile persino inserire direttamente il codice di una colonnina già conosciuta. Tutto è pensato per rendere la ricerca rapida e precisa.

COME SI AVVIA LA RICARICA?

Una volta scelta la colonnina, avviare la ricarica è davvero immediato. Dalla scheda della colonnina si seleziona il veicolo configurato, il tipo di presa e, volendo, la percentuale di batteria prevista all’arrivo. Si tratta di informazioni che vengono utilizzate dall’app per fornire con precisione i dati sulle tempistiche della ricarica.

Per partire basta un solo gesto molto semplice: trascinare verso destra l’icona a forma di fulmine. Un’azione intuitiva che permette di avviare subito la ricarica.

Se non si è ancora arrivati sul posto, è possibile anche prenotare la colonnina, assicurandosi che sia libera al momento dell’arrivo.

Al termine della ricarica, dalla sezione Attività si può interrompere la ricarica con lo stesso gesto. L’addebito avviene automaticamente e la fattura viene inviata via e-mail, senza dover fare altro.

ATTIVITA’

La sezione Attività permette di monitorare le ricariche in corso, mostrando potenza erogata, tempo residuo e costi aggiornati in tempo reale.

Da qui è possibile trovare anche uno storico completo di tutte le ricariche effettuate con Plenitude On The Road. Per ogni sessione si possono consultare i kWh erogati, la durata, il costo finale e scaricare la relativa fattura. Una funzione particolarmente utile sia per chi viaggia per lavoro sia per chi desidera tenere sotto controllo i propri consumi.

PROFILO

Nella sezione Profilo si trova tutto ciò che riguarda il proprio account: dati personali, veicoli associati e metodi di pagamento, che possono essere più di uno.

Un aspetto molto interessante è la gestione dei profili di fatturazione. E’ possibile crearne diversi, ad esempio uno personale ed uno dedicato all’attività lavorativa con partita IVA, ricevendo automaticamente fatture separate in base alle esigenze. Tutto è organizzato in modo chiaro e facilmente personalizzabile.

SUPPORTO

La sezione Supporto è fondamentale quando si è in viaggio. Qui trovate le FAQ, la possibilità di inviare segnalazioni direttamente dall’app e soprattutto il servizio clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Durante il viaggio Milano-Berlino ho avuto modo di provarlo personalmente: rapido, efficiente e davvero prezioso quando serve assistenza immediata.

TESSERA RFID

Per chi preferisce un’alternativa allo smartphone, Plenitude On The Road offre una tessera RFID dedicata. Può essere ordinata direttamente dall’app, dalla sezione Profilo, e una volta ricevuta va attivata sempre tramite app.

Dopo l’attivazione, la tessera viene associata all’account e al metodo di pagamento, consentendo di avviare o terminare una ricarica semplicemente avvicinandola al lettore della colonnina.

CONCLUSIONI

Plenitude On The Road si conferma un’app semplice, completa ed affidabile, ideale sia per gli spostamenti quotidiani in città sia per i viaggi più lunghi. La possibilità di contare su una rete ampia, sull’interoperabilità e su un supporto sempre attivo fa davvero la differenza.

In collaborazione con Plenitude