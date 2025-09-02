Hyundai anticipa con un teaser il primo concept compatto del marchio IONIQ

IONIQ, il marchio delle auto elettriche di Hyundai, si prepara a un nuovo capitolo della propria storia. Dopo che la casa sudcoreana nel 2020 ha deciso di utilizzare il nome di uno dei suoi modelli per le future auto elettriche (utilizzando i numeri dispari per i SUV e quelli pari per le berline), ora ha anticipato l’immagine del primo prototipo compatto della gamma IONIQ. Si tratta di Concept THREE (del quale Hyundai aveva già anticipato alcune immagini), una nuova visione di vettura elettrica urbana che punta a ridefinire i canoni del segmento attraverso un design scolpito, proporzioni inedite e un’identità visiva ispirata alla flessibilità dell’acciaio. Il concept farà il suo debutto mondiale all’IAA Mobility 2025 di Monaco e apre ufficialmente la strada a una nuova generazione di auto elettriche compatte a marchio Hyundai.

Le novità del Concept THREE di Hyundai

Il bozzetto mostrato da Hyundai mette in evidenza il, caratterizzato da una silhouette fluida e scolpita che riprende i principi del linguaggio stilistico Art of Steel. Le superfici appaiono modellate con l’intenzione di richiamare la, con volumi morbidi, linee tese e intersezioni definite. Il risultato è una carrozzeria dal profilo essenziale, coerente con l’idea di un design funzionale e ordinato. L’immagine diffusa da Hyundai, una nuova interpretazione della classica hatchback, rivisitata per il segmento delle elettriche compatte con una particolare attenzione all’aerodinamica.

Simon Loasby, Senior Vice President e responsabile del Design Center Hyundai, ha spiegato che la progettazione di Concept THREE ha rappresentato l’occasione per riconsiderare radicalmente cosa debba essere un veicolo elettrico compatto. L’idea di fondo è stata quella di creare una nuova categoria capace di unire forma e funzione in modo armonico, offrendo un’interpretazione quasi scultorea del design urbano. Manuel Schoettle, designer degli esterni del concept, ha sottolineato come l’uso dell’acciaio sia stato trattato con autenticità, conferendo al progetto un carattere puro ed essenziale. Una scelta che ha permesso di esprimere al meglio la filosofia del brand, puntando sull’incontro tra materia, funzione e bellezza formale.

Il debutto di Concept THREE segna anche il ritorno di Hyundai alla più importante manifestazione europea dedicata alla mobilità. Dopo quattro anni di assenza, il marchio ha scelto l’IAA Mobility di Monaco per mostrare al pubblico europeo la propria visione del futuro, sottolineando l’importanza strategica del Vecchio Continente nella roadmap elettrica del gruppo. All’interno dello spazio espositivo Open Space i visitatori potranno esplorare da vicino il nuovo concept, ma anche la nuova Ioniq 2 e comprendere meglio il ruolo della gamma IONIQ.

