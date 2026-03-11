Honda Civic Type R HRC, il concept potrebbe diventare un modello di serie

All’ultimo Salone di Tokyo, Honda aveva portato in scena la Civic Type R e la Prelude firmate HRC, presentandole come concept ispirati al motorsport con body kit aerodinamico e livrea dedicata. Sembravano esattamente quello che di solito sono i prototipi da salone, un esercizio visivo e nulla di più. Adesso le cose sembrano molto diverse. E più concrete.

Le novità tecniche

Le indiscrezioni della stampa giapponese parlano di un debutto commerciale della variante HRC della Civic Type R atteso già per settembre 2026, come chiusura della generazione FL5. Honda ha dichiarato che lo sviluppo è in corso con l’obiettivo della commercializzazione, confermando ulteriori affinamenti al comportamento dinamico. La fonte di ispirazione dichiarata è la vettura che compete nel campionato Super Taikyu in Giappone.

Rispetto alla Type R standard, il prototipo mostrato a Tokyo presentava prese d’aria anteriori riviste, parafanghi allargati con sfoghi integrati, minigonne più pronunciate, un diffusore posteriore ridisegnato e un nuovo alettone. Le indiscrezioni tecniche aggiungono un alleggerimento, interventi al raffreddamento del 2.0 turbo e uno scarico rivisto. Interventi che potrebbero far ottenere nuovi record sul giro per le vetture a trazione anteriore. Dovrebbe esserci anche un nuovo infotainment da 9” con Google integrato, lo stesso sistema già adottato sulle nuove Civic e Prelude.

La questione del prezzo

La variante HRC potrebbe attestarsi attorno ai 10 milioni di yen sul mercato giapponese, una cifra che al cambio attuale sfiora i 63.000 euro. È quasi lo stesso prezzo della Civic Type R Best Lap venduta in Italia. Sarebbe più del doppio rispetto alla Type R base, che in Giappone parte da un equivalente di circa 31.600 euro. Un salto che sposta la vettura fuori dal recinto delle hot hatch tradizionali.

Per il mercato europeo e italiano la questione è però già chiusa in partenza. In Italia la Type R si è congedata con la Best Lap. In Europa con la Ultimate Edition, quaranta esemplari in Championship White con dettagli in carbonio. Entrambe sono uscite di scena per le normative sempre più stringenti dell’Unione Europea. Hannah Swift, responsabile Strategia e Prodotto Europeo di Honda Motor Europe, aveva parlato esplicitamente di gamma da adeguare alla legislazione europea. La versione HRC, se e quando arriverà, con ogni probabilità rimarrà un’esclusiva del mercato giapponese.