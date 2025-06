Honda Civic Type R addio, con la nuova Ultimate Edition si chiude un'epoca

Honda Civic Type R è sempre stata qualcosa di davvero speciale e lo avevamo capito molto bene quando abbiamo avuto modo di guidarla in pista ad Imola un paio di anni fa. Purtroppo, la storia della sportiva giapponese volge al termine in Europa e presto ci dirà addio ma non prima che la casa automobilistica lanci un’esclusiva versione speciale “Ultimate Edition“. Ne saranno realizzate 40 complessivamente. Quante per l’Italia? Honda non ha detto nulla al riguardo.

Perché Honda ha deciso di mettere la parola fine alle vendite in Europa della Civic Type R? Lo fa capire molto bene Hannah Swift, Responsabile Strategia e Prodotto Europeo di Honda Motor Europe:

Mentre salutiamo una vera icona della gamma automobilistica Honda in Europa , abbiamo pensato che fosse opportuno dare alla Civic Type R un saluto definitivo con questo modello in edizione speciale, offrendo ai nostri clienti un’opportunità unica per celebrarne l’ eredità . Il settore sta cambiando e la nostra gamma di modelli deve evolversi con esso, in conformità con la legislazione europea. Tuttavia, la Type R è sempre stata la massima espressione della passione Honda per l’emozione di guida e non vediamo l’ ora di celebrare la sua eredità nelle settimane e nei mesi a venire.

Il problema sono dunque le normative sempre più stringenti dell’Unione Europea. Honda non è stata davvero esplicita ma il motivo si capisce bene dalle parole di Hannah Swift.

CARBONIO E UNA LIVREA SPECIALE

Honda Civic Type R Ultimate Edition si caratterizza per unacon adesivi rossi sia sul cofano che lungo la fiancata del veicolo che richiamano il logo della casa automobilistica. Il tetto è in nero a contrasto e non mancano diversicome l’ala posteriore, i battitacco e gli inserti della plancia. All’interno dell’abitacolo è presente un nuovo sistema d’illuminazione ambientale. Nelle portiere anteriori è stato integrato un proiettore che illumina il terreno riproducendo il logo Type R. Come omaggio speciale, i proprietari riceveranno un’esclusiva confezione regalo coordinata contenente un emblema numerato (da 1 a 40 ), un portachiavi in ​​carbonio, tappetini personalizzati e un telo copriauto. Le vendite europee termineranno nel 2026.

La meccanica non cambia e quindi sotto al cofano avremo sempre un 4 cilindri 2.0 Turbo VTEC in grado di arrivare ad erogare 329 CV a 6.500 giri/min, con una coppia di 420 Nm a 2.200 giri/min che rimane disponibile fino a 4.000 giri/min. La zona rossa inizia a 7.000 giri/min. Il prezzo della versione speciale non è stato comunicato.