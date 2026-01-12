Honda Civic Type R e Prelude HRC, ancora più cattive: debutto al Salone di Tokyo

Honda ha portato al Salone di Tokyo 2026 diverse novità tra concept car e prototipi e fedele al suo DNA sportivo non sono mancati alcuni modelli sportivi firmati HRC. In particolare, la casa automobilistica ha introdotto due nuove linee di prodotto: la “Sport Line" per i modelli stradali e la “Trail Line" per i modelli SUV/fuoristrada.

HONDA CIVIC TYPE R E PRELUDE ANCORA PIÙ AGGRESSIVE GRAZIE A HRC

Per chi ama la guida sportiva, quella vera, Honda ha portato al Salone le nuove Civic Type R e Prelude HRC. In Europa, la Civic Type R ha terminato la sua carriera, mentre in Giappone ancora no. La casa automobilistica giapponese non ha condiviso molti dettagli ma la Civic Type R è stata sviluppata integrando le tecnologie messe a punto da HRC e approfittando dell’esperienza acquisita dai suoi piloti nel motorsport. In particolare, si è lavorato per esaltare ulteriormente la già ottima dinamica di guida di questa sportiva. C’è comunque un nuovo body kit aerodinamico e per la vettura è stata realizzata un’apposita livrea.

Passiamo alla Honda Prelude. Con questo concept firmato HRC, la casa automobilistica ha anticipato la volontà dei clienti di poter mettere le mani su di una versione più sportiva del nuovo modello. Anche in questo caso, mancano i dettagli di eventuali modifiche tecniche. La casa automobilistica ci tiene comunque a sottolineare che sta attualmente sviluppando componenti “HRC Performance Parts" per la nuovissima Prelude. Questi, sono progettati esclusivamente per migliorare le prestazioni di guida del veicolo, sfruttando le tecnologie e l’esperienza maturate nelle competizioni. La vettura portata al Salone adotta proprio questi accessori e infatti presenta un body kit specifico che rende anche il look della Prelude molto più aggressivo. Effettivamente, la vettura sembra essere pronta per scendere in pista. Presenta paraurti e minigonne laterali ridisegnati con inserti in fibra di carbonio, passaruota più larghi, un’ala posteriore fissa e un ampio diffusore posteriore, oltre che specifici cerchi in lega.

VERSIONI TRAILSPORT HRC

Passando ai concept HRC per il mondo dei SUV/fuoristrada, al Salone di Tokyo, la casa automobilistica ha portato diversi modelli basati su CR-V, ZR-V, Vezel e WR-V. Tutti, si caratterizzano per una specifica colorazione grigia, con dettagli in nero e rosso. Inoltre, body kit specifico ed una messa a punto dell’assetto che sfrutta le competenze di HRC nelle competizioni con i fuoristrada.

CIVIC E:HEV RS

Tra le altre novità portate a Salone da Honda, c’è anche la Civic e:HEV RS Prototype. Non rimarrà un concept nel senso che davvero sarà lanciata sul mercato, in Giappone, e sia basa sulla versione RS della Civic. La sua particolarità? Disporrà della stessa trasmissione Honda S+ Shift con Linear Shift Control della Prelude. Simile al CVT della Civic, la trasmissione, grazie all’elettronica, simula le cambiate per offrire maggiore feeling al volante. Il motore rimarrà il solito Full Hybrid in abbinamento a un allestimento sportivo.