Nissan Aura NISMO RS Concept debutta al Salone di Tokyo

Qualche giorno fa abbiamo parlato di quello che Nissan fosse pronta a svelare al Tokyo Auto Salon 2026 e, come era lecito aspettarsi, ecco la Aura NISMO RS Concept.

Aura NISMO RS Concpet è una hot hatch ad alte prestazioni che nasce come Aura NISMO e unisce forma e funzione con uno stile aggressivo e soluzioni aerodinamiche, abbinate a un significativo aumento della potenza alle ruote tramite il sistema e-POWER della X-Trail NISMO.

Pensata inizialmente per esercitarsi sulla validazione tecnica, si tratta di un concept che sfrutta tecnologie veicolo affinate nella produzione di serie e tutta l’esperienza maturata dal brand nello sviluppo motorsport.

Guardando al futuro Nissan valuta la possibilità di portare alla linea di produzione questo concept.

DESIGN E SPECIFICHE

Il design esterno esalta la filosofia racing già iniziata dall’Aura NISMO, optando per uno stile ancora più muscoloso e orientato alle mere prestazioni, con superfici molto più affilate e spigolose.

I parafanghi allargati – aumentati di 145 mm – insieme ad un assetto ribassato di 20 mm, conferiscono un baricentro basso e una silhouette aggressiva. Come avevamo già visto qualche giorno fa, i miglioramenti aerodinamici portano uno spoiler anteriore, minigonne laterali e un diffusore posteriore con i classici accenti NISMO, oltre ovviamente a parafanghi ottimizzati per i flussi d’aria, splitter laterali e uno spoiler posteriore dedicato.

Inutile dire che si tratta di modifiche che sono state pensate dal brand per massimizzare la deportanza e ridurre la resistenza aerodinamica. Il pacchetto esterno viene poi completato dalla finitura Dark Matte NISMO Stealth Gray che assicura un aspetto uniforme della superficie indipendentemente dalla luce del sole.

Il nuovo concept porta con sé anni di ingegneria motorsport per migliorare ogni aspetto legato alle prestazioni. Il punto di partenza, che rappresenta anche il vero cuore di questo progetto, è l’idea di abbinare alla struttura dell’Aura NISMO il powertrain e-Power della X-Trail NISMO.

La carrozzeria allargata aumenta la presenza su strada e l’impronta per terra così da aumentare le capacità di tenuta. Ci sono poi pneumatici ad alto grip e la tecnologia di controllo della trazione integrale e-4ORCE messa a punto da NISMO che garantiscono trazione e prestazioni di alto livello in curva.

Le capacità di frenata sono state potenziate grazie all’adozione di pinze maggiorate a pistoni contrapposti – quattro all’anteriore e due al posteriore – in grado di garantire arresti efficaci e costanti anche a fronte di un incremento di peso di circa 100 kg rispetto all’Aura NISMO.

Nissan e NMC intendono proseguire lo sviluppo della concept, perfezionandone ulteriormente le soluzioni tecniche sia in ottica di utilizzo in ambito competitivo sia in vista di una possibile introduzione sul mercato.