Evita brutte sorprese con questo mantenitore di carica intelligente, oggi a meno di 30€

La primavera è ancora lontana e il freddo continua a farsi sentire, ma tra qualche settimana sarà possibile riprendere la propria moto per le prime uscite del fine settimana o per tornare a usarla negli spostamenti quotidiani. In molti casi, però, il lungo periodo di stop invernale rischia di lasciare la batteria scarica. Per evitare guasti, brutte sorprese o spese impreviste, conviene intervenire in anticipo con un sistema intelligente di mantenimento della carica. Come il mantenitore di carica intelligente Magneti Marelli, oggi in offerta a meno di 30€.

Tecnologia di carica avanzata e protezione integrata

Il mantenitore di carica Magneti Marelli utilizza un sistema a cinque modalità, che consente di selezionare il tipo di batteria da ricaricare (tra cui quelle a 6V e 12V). Questo rende il dispositivo adatto a diversi utilizzi, come la manutenzione delle batterie di moto, auto d’epoca, scooter o attrezzi da giardino con avviamento elettrico. Il caricatore gestisce in autonomia ogni fase, evitando sovraccarichi e correggendo eventuali errori di collegamento.

Uno degli aspetti più interessanti è la funzione di reset per le batterie al litio dotate di BMS (Battery Management System). In caso di blocco dovuto a sovratensione o cortocircuito, infatti, il dispositivo riesce a ripristinare il corretto funzionamento della batteria, cosa che i normali caricabatterie non fanno. Questo rappresenta un vantaggio per chi utilizza accumulatori di ultima generazione, sempre più diffusi anche su moto elettriche e scooter moderni.

Compatto, leggero e facile da utilizzare, questo mantenitore si adatta all’uso domestico e può diventare un accessorio fondamentale per la manutenzione invernale. Una soluzione concreta per evitare brutte sorprese il giorno che si decide di riprendere la moto e prolungare la vita delle batterie.