Carglass, il futuro dei parabrezza nelle auto elettriche

L’avvento delle auto elettriche (la cui diffusione, al netto di diverse difficoltà – almeno in Italia – continua a crescere) ha modificato non solo alcune abitudini degli automobilisti, ma anche il modo stesso di intendere le auto come mezzi di trasporto. Eliminando il tradizionale suono (o rumore) dei motori endotermici, le auto elettriche possono offrire un livello di silenziosità fino a pochi anni fa neanche lontanamente immaginabile. A incidere su questo elemento non è solamente l’assenza del motore a combustione, ma anche il maggior livello di isolamento acustico. Un miglioramento reso possibile anche e soprattutto dal parabrezza che, come spiegato da Belron Italia (la filiale nazionale del gruppo internazionale Belron, è l’azienda che gestisce in Italia il marchio Carglass), non sono più semplici superfici trasparenti ma vere e proprie interfacce digitali in grado di dialogare con il resto dell’auto.

Come cambia la progettazione dei cristalli delle auto

Sensori di pioggia e luminosità, telecamere integrate nei sistemi di assistenza alla guida, superfici compatibili con realtà aumentata e tecnologie per migliorare il comfort termico sono solo alcune delle soluzioni già disponibili nei parabrezza delle auto elettriche. Il parabrezza non è più, quindi, un elemento passivo ma diventa parte di un ecosistema progettato per migliorare efficienza, sicurezza e qualità dell’esperienza di guida.

Rispetto alle auto a motore endotermico, le differenze iniziano già nella fase di progettazione. Ogni cristallo viene pensato per interagire con sensori e dispositivi digitali, contribuendo a ottimizzare consumi e protezione. L’evoluzione riguarda anche il rapporto con l’ambiente interno. Nelle auto tradizionali il calore generato dal motore viene spesso utilizzato per sbrinare i vetri e riscaldare l’abitacolo. In quelle elettriche, invece, il calore va prodotto artificialmente, consumando energia. Per questo diventano fondamentali soluzioni intelligenti come i sensori di temperatura e umidità, che attivano filamenti invisibili solo quando necessario. Questo intervento mirato riduce il lavoro della pompa di calore e contribuisce a conservare l’autonomia.

In termini di isolamento acustico, invece, l’assenza del motore endotermico (i fruscii aerodinamici o le vibrazioni della strada) rende più percepibili rumori che prima venivano coperti. Il parabrezza, in questo scenario, si trasforma in una barriera contro il rumore. La stratificazione dei vetri e l’utilizzo di materiali fonoassorbenti migliorano il comfort e restituiscono al guidatore un’esperienza più immersiva e rilassata.

Durante i mesi estivi, invece, l’ingresso dei raggi solari nell’abitacolo incide direttamente sulla necessità di accendere il climatizzatore, con conseguente impatto sull’autonomia. Sul fronte della sicurezza, l’attenzione è rivolta sulla capacità dei cristalli di dialogare con l’elettronica di bordo. Le nuove linee guida Euro NCAP per il 2026 rafforzano questa visione con il vetro che non viene più valutato solo per la resistenza agli urti, ma anche per la sua capacità di integrare correttamente sensori e dispositivi ADAS, che aiutano a prevenire incidenti e migliorare la reattività dell’auto in situazioni di emergenza.

Cambia anche la riparazione

Carglass spiega anche che le sostituzioni di questi nuovi parabrezza richieda competenze ancora più specifiche rispetto a quelle di una vettura tradizionale. Ogni nuovo parabrezza deve rispettare le caratteristiche previste dal costruttore, dalle schermature fino alla posizione esatta delle telecamere e dei sensori. Dopo l’installazione, questi dispositivi devono essere ricalibrati con precisione per garantire che i sistemi di assistenza alla guida funzionino correttamente. Un funzionamento che incide in maniera sempre più rilevante sulla sicurezza, sul comfort e sui consumi dell’auto, rendendo il parabrezza un elemento sempre più importante.