Ferrari 12Cilindri MM, torna il V12 con cambio manuale in edizione limitata

Mentre Ferrari è ancora al centro delle polemiche a causa della nuova Luce, la prima elettrica del Cavallino Rampante che ha diviso profondamente gli appassionati (e non solo, con un’eco mediatica senza precedenti), da Maranello arrivano informazioni su una nuova vettura, che potrebbe restituire il sorriso agli amanti del marchio.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Ferrari starebbe sviluppando una versione speciale della 12Cilindri con cambio manuale. Si tratterebbe della prima Ferrari con il V12 con tre pedali dal 2007, anno in cui uscì la 599 GTB Fiorano in versione manuale (trenta esemplari, oggi tra le Ferrari moderne più ricercate dai collezionisti).

I dettagli

La presentazione privata sarebbe prevista per il 29 giugno durante il Ferrari Cavalcade, il raduno annuale riservato ai clienti selezionati. Il debutto pubblico mondiale è atteso poche settimane dopo, a luglio. Il modello sarebbe una versione speciale in edizione limitata della 12Cilindri (quindi non un modello di serie) riservata esclusivamente ai clienti più fedeli e qualificati di Ferrari. Non sarà possibile ordinarla in concessionaria, ma sarà Ferrari a decidere chi potrà averla.

Il nome potrebbe essere 12Cilindri MM, secondo quanto suggeriscono i marchi depositati da Ferrari. Altre possibili soluzioni, legate sempre ai marchi depositati da Ferrari, ci sono 12Cilindri GTO e F80 Targa. Al di là di quale sarà il nome scelto per questa versione è interessante registrare quello che sembra essere un programma di versioni speciali più ampio.

Non è una completa sorpresa

Il motore rimarrebbe il V12 aspirato da 6,5 litri da 819 CV a 9.250 giri/min già presente sulla 12Cilindri standard, con il cambio doppia frizione a 8 rapporti sostituito da un cambio manuale con la caratteristica griglia a cancelletto.

Il ritorno del cambio manuale non è una sorpresa totale. Ferrari stava già valutando questa possibilità da tempo, con il Chief Product Development Officer Gianmaria Fulgenzi che aveva dichiarato che i cambi manuali possono ritornare in edizioni ultra-esclusive. La 12Cilindri MM sarebbe proprio una soluzione di questo tipo.