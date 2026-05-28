Ape Piaggio in autostrada per colpa del navigatore, turista fermato e multato

La vicenda può far sorridere, ma nasconde un problema più serio. È il caso di quanto successo lunedì sull’autostrada A12 all’altezza di Carrodano, in provincia di La Spezia. Un turista svizzero è stato fermato dalla Polizia Stradale mentre percorreva l’autostrada a bordo di un’Ape Piaggio. Due pattuglie dalle sezioni di Genova e La Spezia lo hanno raggiunto mentre il mezzo viaggiava tra auto e mezzi pesanti, in una situazione di evidente pericolo, e lo hanno scortato fino alla prima uscita.

Colpa del navigatore

Fermato e multato, l’uomo ha spiegato agli agenti di essere di ritorno dalla sua casa di vacanza e di essersi trovato in autostrada per colpa delle indicazioni sbagliate del navigatore. Una versione plausibile, considerando che i sistemi di navigazione (magari anche non aggiornati) non sempre distinguono con precisione le strade percorribili dai veicoli a motore lento, ma che comunque non sollevano l’uomo dalle sue responsabilità. Tanto che l’uomo, rendendosi conto del pericolo che aveva corso, ha accolto il verbale con sollievo e gratitudine. Un atteggiamento che, almeno in questo caso, ha trasformato un episodio potenzialmente tragico in una storia con un finale tranquillo.

Cosa dice il Codice della Strada

La vicenda del turista svizzero che ha guidato con un’Ape Piaggio in autostrada è utile, al di là del caso di cronaca in sé, per ricordare quali sono le regole del Codice della Strada. All’uomo è stata comminata una violazione del Codice della Strada, che vieta la circolazione in autostrada ai veicoli non in grado di sviluppare e mantenere velocità adeguate alla sicurezza della circolazione.

L’Ape Piaggio è un ciclomotore a tre ruote con velocità massima omologata di 45 km/h (molto al di sotto dei 130 km/h del limite autostradale e dei 150 km/h consentiti su alcune tratte). La presenza di un mezzo del genere in corsia tra camion e autovetture rappresenta un pericolo reale, non solo per il conducente ma per tutti gli utenti della strada.