Goodyear Vector All Season 4, la fine dei compromessi per i pneumatici quattro stagioni
Goodyear evolve il concetto di all season con una gomma pensata per il clima reale di oggi. Tutte le novità
Per molto tempo, la scelta di un pneumatico quattro stagioni è stata accompagnata da una promessa implicita e un po’ rassegnata: “abbastanza buono nella maggior parte delle situazioni". Chi cercava la massima aderenza in estate o la sicurezza totale sulla neve sapeva di dover accettare un compromesso. Goodyear ha deciso di scardinare questo paradigma e con il lancio del nuovo Vector All Season 4 punta ad un prodotto progettato per non avere punti deboli.
“La performance quattro stagioni è intrinsecamente complessa“, ha dichiarato Ben Glesener, Senior Technology Director, Product Development Consumer EMEA di Goodyear. “Il Vector All Season 4 ha beneficiato dello sforzo di spingere il perfezionamento più in là che mai. È lì che si crea la vera differenziazione: nei dettagli che la maggior parte dei conducenti non vede mai, ma che sente assolutamente."
Al centro di questa rivoluzione tecnologica c’è la WeatherReady Technology: un pacchetto di innovazioni ingegneristiche sviluppate per rispondere ai mutamenti improvvisi del meteo reale, andando oltre i semplici cicli di test standard.
Il battistrada presenta un design completamente rinnovato con un’architettura a blocchi pensata per massimizzare il grip. I blocchi centrali longitudinali rigidi garantiscono un’ottima stabilità sull’asciutto, mentre l’alta densità di lamelle Diapason offre la trazione e la frenata necessarie su fondo bagnato o innevato. Inoltre, l’iconico disegno a V evacua l’acqua in modo attivo, riducendo drasticamente il rischio di aquaplaning.
La nuova mescola del battistrada sfrutta poi un sistema di resine che riduce l’abrasione superficiale e la resistenza al rotolamento. Tradotto per il guidatore: maggiore durata chilometrica, minori consumi (o maggiore autonomia per i veicoli elettrici) e massimo comfort acustico.
Un’eredità che guarda al futuro
Goodyear ha inventato il mercato delle quattro stagioni lanciando il primo pneumatico All Season al mondo nel 1977 e introducendo il celebre disegno a V in Europa nel 2003. E il Vector All Season 4 evolve questa eredità con un linguaggio estetico e funzionale pensato per le auto di oggi. Per i modelli da 19 pollici in su, debutta il Fianco High-Contrast. Grazie a un’avanzata tecnologia di incisione laser, la spalla dello pneumatico vanta una finitura nero ultra-profondo che dona un look distintivo ed elegante alla vettura.
“Il design è parte della performance", spiega Julien Caroux, Technical Project Manager Consumer Replacement Goodyear EMEA. “Dal disegno direzionale a V del battistrada al fianco high-contrast, ogni scelta visiva rafforza la fiducia prima ancora che il conducente giri il volante."
Il cambio di nome: una dichiarazione d’intenti
Il passaggio dal nome storico Vector 4Seasons a Vector All Season vuole sottolineare come questo pneumatico sia progettato per offrire un livello superiore e costante di prestazioni in una gamma di temperature e condizioni reali sempre più ampie e imprevedibili. Con il Vector All Season 4, Goodyear ridefinisce gli standard: nessuna stagione è più un problema, nessun compromesso è più necessario.