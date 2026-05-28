Goodyear Vector All Season 4, la fine dei compromessi per i pneumatici quattro stagioni

Per molto tempo, la scelta di un pneumatico quattro stagioni è stata accompagnata da una promessa implicita e un po’ rassegnata: “abbastanza buono nella maggior parte delle situazioni". Chi cercava la massima aderenza in estate o la sicurezza totale sulla neve sapeva di dover accettare un compromesso. Goodyear ha deciso di scardinare questo paradigma e con il lancio del nuovo Vector All Season 4 punta ad un prodotto progettato per non avere punti deboli.

“La performance quattro stagioni è intrinsecamente complessa“, ha dichiarato Ben Glesener, Senior Technology Director, Product Development Consumer EMEA di Goodyear. “Il Vector All Season 4 ha beneficiato dello sforzo di spingere il perfezionamento più in là che mai. È lì che si crea la vera differenziazione: nei dettagli che la maggior parte dei conducenti non vede mai, ma che sente assolutamente."

Al centro di questa rivoluzione tecnologica c’è la WeatherReady Technology: un pacchetto di innovazioni ingegneristiche sviluppate per rispondere ai mutamenti improvvisi del meteo reale, andando oltre i semplici cicli di test standard.

Il battistrada presenta un design completamente rinnovato con un’architettura a blocchi pensata per massimizzare il grip. I blocchi centrali longitudinali rigidi garantiscono un’ottima stabilità sull’asciutto, mentre l’alta densità di lamelle Diapason offre la trazione e la frenata necessarie su fondo bagnato o innevato. Inoltre, l’iconico disegno a V evacua l’acqua in modo attivo, riducendo drasticamente il rischio di aquaplaning.

La nuova mescola del battistrada sfrutta poi un sistema di resine che riduce l’abrasione superficiale e la resistenza al rotolamento. Tradotto per il guidatore: maggiore durata chilometrica, minori consumi (o maggiore autonomia per i veicoli elettrici) e massimo comfort acustico.

Un’eredità che guarda al futuro

Goodyear ha inventato il mercato delle quattro stagioni lanciando il primo pneumatico All Season al mondo nel 1977 e introducendo il celebre disegno a V in Europa nel 2003. E il Vector All Season 4 evolve questa eredità con un linguaggio estetico e funzionale pensato per le auto di oggi. Per i modelli da 19 pollici in su, debutta il Fianco High-Contrast. Grazie a un’avanzata tecnologia di incisione laser, la spalla dello pneumatico vanta una finitura nero ultra-profondo che dona un look distintivo ed elegante alla vettura.

“Il design è parte della performance", spiega Julien Caroux, Technical Project Manager Consumer Replacement Goodyear EMEA. “Dal disegno direzionale a V del battistrada al fianco high-contrast, ogni scelta visiva rafforza la fiducia prima ancora che il conducente giri il volante."

Il cambio di nome: una dichiarazione d’intenti

Il passaggio dal nome storico Vector 4Seasons a Vector All Season vuole sottolineare come questo pneumatico sia progettato per offrire un livello superiore e costante di prestazioni in una gamma di temperature e condizioni reali sempre più ampie e imprevedibili. Con il Vector All Season 4, Goodyear ridefinisce gli standard: nessuna stagione è più un problema, nessun compromesso è più necessario.