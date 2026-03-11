KTM offre 4 anni di garanzia su tutte le moto stradali

Nel panorama sempre più competitivo del settore motociclistico, KTM ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella della garanzia post-vendita puntando a diventare un riferimento di per chi cerca affidabilità e valore nel tempo.

La Casa di Mattighofen ha infatti annunciato una novità che promette di dare un serio plus nel rapporto tra cliente e costruttore. Parliamo della Garanzia Premium. Una copertura che viene estesa a quattro anni su tutta la gamma stradale, a partire dai Model Year 2025. Una scelta resa ufficiale dalle parole di Spela Kovacic, VP Global Customer Service.

Una garanzia più lunga per tutta la gamma stradale

La nuova Garanzia Premium coinvolge sei famiglie di modelli, abbracciando l’intera offerta stradale di KTM. In ordine, Adventure, Dual Sport, Naked, Supersports, Sports Tourer e Supermoto. Restano invece esclusi i modelli destinati esclusivamente all’uso in pista o alle competizioni su circuiti chiusi.

Uno degli aspetti più innovativi riguarda la trasferibilità della garanzia. Non si limita quindi a proteggere il primo acquirente, ma segue la moto anche in caso di cambio di proprietà. In questo modo, il valore residuo del veicolo viene tutelato e la fiducia nella qualità costruttiva si riflette positivamente anche sul mercato dell’usato.

Garanzia trasferibile ma…

Per garantire la validità della Garanzia Premium durante tutto il periodo coperto, KTM richiede però che la manutenzione ufficiale venga eseguita sempre presso la rete di concessionari KTM. Chiaramente un approccio mirato a rafforzare il legame tra il brand e la sua community. E che assicura anche che ogni intervento venga effettuato secondo standard qualitativi omogenei e certificati.

Assistenza stradale

Un altro tassello fondamentale della nuova proposta è il servizio Service Activated Roadside Assistance (SARA), pensato per i clienti europei. Si tratta di un’assistenza stradale che si rinnova automaticamente ad ogni tagliando eseguito presso i concessionari KTM, garantendo così un supporto costante in caso di imprevisti o emergenze. Questo servizio trasforma ogni viaggio in un’esperienza più sicura, eliminando di conseguenza le preoccupazioni legate a possibili guasti o incidenti lontano da casa. Si sottolinea infine che la precedente Garanzia Premium di KTM per i modelli LC8c e LC8 Model Year 2023 e 2024 rimane valida.