KIA Sportage 2025, ordini aperti per il restyling: allestimenti, dotazioni e prezzi

KIA Sportage, il restyling arriva ufficialmente in Italia e la casa automobilistica ha comunicato di aver aperto gli ordini del nuovo SUV. Per il momento, la gamma include motorizzazione benzina, diesel Mild Hybrid e Full Hybrid. Più avanti arriveranno anche la versione Plug-in e probabilmente anche la GPL abbinata al Full Hybrid. La nuova Sportage è disponibile in 4 allestimenti differenti. Entriamo nei dettagli.

IL RESTYLING

Ricordiamo che il restyling ha introdotto una serie di novità di design, oltre ad alcuni ritocchi per l’abitacolo. In particolare, il frontale è stato ridisegnato e si caratterizza per gruppi ottici verticali dal carattere più deciso, abbinati a prese d’aria maggiorate e una calandra ridisegnata. Rivisti pure i paraurti anteriori e posteriori e chi acquisterà la nuova KIA Sportage 2025 potrà scegliere tra cerchi da 17, 18 e 19 pollici, con versioni esclusive da 18 e 19 pollici per la GT-Line. Per quanto riguarda, invece, l’abitacolo, il volante presenta un nuovo design a due razze e con l’aggiornamento, arrivano anche alcuni ritocchi alla plancia. Non mancano nemmeno nuovi rivestimenti. La plancia è dominata dal Connected Car Navigation Cockpit (CCnC), dotato di due display panoramici curvi da 12,3 pollici, il primo per la strumentazione digitale ed il secondo per il sistema infotainment vero e proprio.

MOTORI

In questa prima fase di commercializzazione della KIA Sportage restyling, come accennato all’inizio saranno disponibili la motorizzazione 1.6 T-GDi da 150 CV, quella diesel Mild Hybrid 1.6 CRDi MHEV da 136 CV e la Full Hybrid da 239 CV 1.6 T-GDi HEV AT6, anche nella variante con la trazione integrale. KIA fa sapere che le Sportage 1.6 CRDi MHEV sono guidabili dai neopatentati. Più avanti arriveranno altre opzioni di motorizzazioni.

ALLESTIMENTI, DOTAZIONI E PREZZI

Sono 4 gli allestimenti in cui sarà proposta la KIA Sportage: Business, Style, GT-line e GT-line Plus. Già dalla versione base, il SUV può contare su di una buona dotazione di serie che comprende, tra le altre cose, cerchi in lega da 17 pollici, fari anteriori Full LED, fasi posteriori a LED, sedili in KIA Tex Essential, sedili posteriori frazionabili 40:20:40, infotainment da 12,3 pollici, un anno di aggiornamenti mappe gratuiti, comandi audio al volante, porta USB anteriore, porta USB vassoio anteriore, climatizzatore automatico bi-zona, retrocamera con linee dinamiche ed un ampio pacchetto di sistemi ADAS come il cruise control, il Forward Collision Avoidance assist e il Lane Keeping Assist.



KIA Sportage 1.6 T-GDi Business: 33.500 euro

36.250 euro KIA Sportage 1.6 T-GDi DCT7 Business: 35.500 euro

38.250 euro KIA Sportage 1.6 CRDi Mhev Business: 36.000 euro

38.750 euro KIA Sportage 1.6 CRDi Mhev DCT7 Business: 38.000 euro

40.750 euro KIA Sportage 1.6 CRDi Mhev DCT7 GT-line: 43.500 euro

46.250 euro KIA Sportage 1.6 T-GDi Hev AT6 Business: 37.750 euro

40.500 euro KIA Sportage 1.6 T-GDi Hev AT6 GT-line: 43.250 euro

46.000 euro KIA Sportage 1.6 T-GDi Hev AT6 AWD GT-line: 45.750 euro

I prezzi della nuova KIA Sportage restyling? Si parte daper la versione 1.6 T-GDi Business con cambio manuale. Ecco il completo listino.