Amazon vende anche auto usate (ma solo negli USA)

Su Amazon si trova davvero di tutto e adesso pure le auto usate. Il colosso dell’e-commerce ha infatti deciso di buttarsi nel mercato delle auto usate, anche se limitatamente agli Stati Uniti. La sezione Amazon Autos cresce e adesso contiene anche gli annunci di veicoli usati e certificati. A quanto pare si parte con gli annunci dei concessionari Hyundai che si trovano a Los Angeles. Questa novità sarà poi estesa ai concessionari di altre città nel corso dei prossimi mesi. Comprare online un’auto usata? Per garantire maggiore sicurezza e tranquillità, viene offerta una politica di reso di 3 giorni o 300 miglia. Inoltre, le auto dispongono di una garanzia minima di 30 giorni o 1.600 miglia.

AMAZON AUTOS

Questa espansione è guidata dal forte interesse dei nostri concessionari partner. Includendo veicoli usati e usati certificati, soddisfiamo la domanda dei concessionari di una più ampia presenza online, offrendo al contempo ai clienti una selezione più ampia di veicoli di alta qualità adatti al budget e alle esigenze di stile di vita. Questa iniziativa conferma il nostro impegno a supportare i concessionari locali, mettendoli in contatto con un maggior numero di potenziali clienti online nelle categorie di veicoli nuovi, usati e usati certificati.

A tal proposito, Amazon fa sapere che tutti gli annunci forniscono informazioni complete sulle vetture. Inoltre, l’azienda ha promesso prezzi trasparenti senza costi nascosti. I clienti possono poi aspettarsi “un’integrazione perfetta con i concessionari per i test drive".

Così descrive Amazon il lancio di questo nuovo servizio per l’acquisto di auto usate direttamente online. Il gigante dell’ecommerce ha iniziato ad offrire l’acquisto di auto nuove, sempre negli Stati Uniti, a dicembre 2024 (sempre con Hyundai) e oggi conta concessionarie partecipanti in oltre 130 città in tutto il Paese. Amazon afferma che si tratta di una soluzione vantaggiosa per tutti, dato che offre ai concessionari l’accesso a milioni di clienti Amazon, mentre gli acquirenti possono aspettarsi la classica esperienza d’acquisto che trovano sul portale del colosso dell’e-commerce.