Hyundai Tucson, la nuova generazione si svela un po' di più: ecco come cambia

Foto spia della nuova Hyundai Tucson ne abbiamo già viste diverse ma, adesso, ne sono arrivate di nuove ancora più interessanti in quanto il SUV appare senza teli e quindi solamente camuffato con pellicole. Si tratta quindi di un’interessante opportunità per capire meglio le forme del nuovo SUV che sarà una delle prossime più importanti novità della casa automobilistica per il mercato europeo. Le foto spia arrivano dal Nord Europa dove la nuova Tucson è impegnata ad effettuare i test invernali.

COME CAMBIA LA HYUNDAI TUCSON

Senza i teli a coprire la carrozzeria, si vede ancora meglio che le forme del nuovo modello saranno più squadrate, confermando che ci saranno richiami a quelle della Santa Fe. Da quanto si riesce a vedere, davanti il SUV sembra avere una calandra chiusa affiancata da luci diurne angolari che confluiscono nei gruppi ottici che si intravedono. Il paraurti potrà invece contare su di un’ampia presa d’aria centrale. Di profilo possiamo osservare che la nuova Hyundai Tucson potrà contare su maniglie a filo della carrozzeria. Al posteriore possiamo osservare che la linea del tetto termina con uno spoiler che integra la terza luce di stop. Sempre dietro possiamo intravedere i fari che sembrano caratterizzarsi per uno sviluppo verticale. Anche l’alloggiamento della targa è stato spostato dal portellone posteriore al paraurti.

Non vediamo gli interni ma pare che la nuova Hyundai Tucson dovrebbe adottare il nuovo sistema infotainment Pleos basato sulla piattaforma Android Automotive. Ci saranno, quindi, diverse novità anche sul fronte della tecnologia. E per quanto riguarda, invece, i motori? Ovviamente ancora non conosciamo i dettagli ma sulla nuova generazione del SUV potrebbe debuttare un nuovo ibrido. Non dovrebbe mancare nemmeno una versione Plug-in. Inoltre, si specula dell’arrivo anche di una variante N con una potenza che potrebbe superare i 300 CV. La nuova Tucson potrebbe debuttare entro l’anno per poi arrivare sulle strade nel 2027. Ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi.