FIAT Pandina, 500 Hybrid, Grande Panda e 600: le offerte per le Olimpiadi

In concomitanza con le olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 di cui FIAT è partner assieme ad altri marchi del Gruppo Stellantis, la casa automobilistica ha lanciato la nuova campagna pubblicitaria “Piero Chiambretti sulla neve” incentrata sulle promozioni dedicate ad alcuni modelli della gamma FIAT e cioè Pandina Hybrid, 500 Hybrid, Grande Panda e 600. Entriamo nei dettagli e vediamo le offerte che la casa automobilistica ha deciso di lanciare per questo periodo.

FIAT PANDINA HYBRID

La promozione per la citycar è valida per tutti, anche senza permuta o rottamazione. In ogni caso, riguarda solamente i modelli in pronta consegna. Sconto immediato di 4.500 euro più ulteriori 1.500 euro di bonus in caso di finanziamento. FIAT Pandina 1.0 65 CV Hybrid POP passa così da 15.950 euro a 9.950 euro. Ecco i dettagli del finanziamento.

Anticipo 1.279 euro – Importo Totale del Credito 9.034 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 11.920,1 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 2.341,46 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 23,57 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 99 euro – comprensive del servizio facoltativo Extended Care Premium (2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km) per un importo pari a 2,56 euro/mese – e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 8.431,5 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 8,75%, TAEG 13,02%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro / km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

FIAT 500 HYBRID

Passiamo alla nuova citycar da poco arrivata sul mercato. In questo caso è previsto uno sconto di 2.450 euro in caso di rottamazione più un ulteriore bonus di 1.500 euro per il finanziamento. Il prezzo della FIAT 500 Hybrid POP 1.0 65 CV scende così da 19.900 euro a 15.950 euro. Di seguito le condizioni del finanziamento.

Anticipo 4.774 euro – Importo Totale del Credito 11.446,78 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 15.060,1 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 3.062,72 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 29,6 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 99 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 11.565,5 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 8,75%, TAEG 12,09%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euri/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

FIAT GRANDE PANDA

L’offerta sulla FIAT Grande Panda riguarda tutte le motorizzazioni (benzina, ibrida ed elettrica) ma solamente in caso di rottamazione. Facciamo un esempio con FIAT Grande Panda POP 1.2 100 CV benzina. La casa riconosce uno sconto di 2.000 euro in caso di rottamazione più un ulteriore bonus di 950 euro scegliendo il finanziamento. Il prezzo scende così da 17.900 euro a 14.950 euro. Ecco tutte le condizioni del finanziamento.

Anticipo 2.802 euro – Importo Totale del Credito 12.418,59 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 15.029,71euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 2.058,08 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 32,03 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 141 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 10.066,7 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 5,99%, TAEG 9,01%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

FIAT 600

Anche per il B-SUV l’offerta è vincolata alla rottamazione ed è valida sia per i modelli ibridi e sia per quelli 100% elettrici. Facciamo un esempio con FIAT 600 1.2 110 CV Hybrid POP. Con rottamazione arriva uno sconto di 5.400 euro a cui si somma un ulteriore bonus di 1.500 euro con finanziamento. Il prezzo passo così da 25.850 euro a 18.950 euro. Ecco le condizioni economiche del finanziamento.