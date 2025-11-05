Nuova Hyundai Tucson Dark Line 2026, eleganza ed esclusività: ecco quanto costa

La gamma della Hyundai Tucson cresce con il debutto della nuova versione Dark Line, esclusiva per il mercato italiano. La nuova Tucson Dark Line va quindi ad inserirsi all’interno della gamma del SUV coreano che si è rinnovata da poco con l’introduzione del Model Year 2026.

ESTERNI ED INTERNI

Questo modello si riconosce per una dotazione specifica che va a caratterizzare il look della Tucson (qui la nostra prova). Troviamo ad esempio cerchi in lega Glossy Grey dedicati da 17 pollici, la griglia anteriore cromata nera con logo Hyundai nero, il tetto nero a contrasto abbinato alle barre longitudinali e gli specchietti laterali in tinta nera. Non è però finita qui perché Hyundai Tucson Dark Line propone anche i vetri posteriori oscurati e i badge Dark Line dedicati sulla carrozzeria. Per quanto riguarda invece l’abitacolo del SUV, troviamo interni neri con finiture e tappetini dedicati. Ovviamente non manca la tecnologia a partire dalla strumentazione digitale e il sistema infotainment, entrambi con display da 12,3 pollici. Non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

La dotazione di serie prevede, tra le altre cose, fari anteriori Full LED, climatizzatore automatico bi-zona, sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare elettrico, Smart Key con pulsante d’avviamento Start Button, e sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera. Inoltre, sul fronte della sicurezza, nuova Hyundai Tucson Dark Line propone il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense, che include il Forward Collision-Avoidance Assist, il Lane Following Assist, lo Smart Cruise control (solo per le versioni con cambio automatico), il Blind Spot Collision-Avoidance Assist, l’Intelligent Speed Limit Assist e il Driver Attention Warning.

MOTORI

La versione Dark Line della Hyundai Tucson 2026 è disponibile con la motorizzazione 1.6 T-GDi benzina da 150 CV a trazione anteriore con cambio manuale a 6 rapporti o con cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Completa l’offerta il powertrain full hybrid 1.6 HEV da 239 CV con cambio automatico e trazione anteriore.

PREZZI

Hyundai Tucson Dark Line si può acquistare a partire da 34.900 euro.