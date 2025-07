California Corvette Concept: il nuovo studio di design firmato GM

Nel cuore creativo di Pasadena, in California, General Motors ha svelato un esercizio di stile destinato a far sognare gli amanti delle supercar: la California Corvette Concept. È la seconda di tre Corvette concept pensate per il 2025, e nasce all’interno dei laboratori di design avanzato di GM, a pochi chilometri dalle spiagge assolate e dalle strade tortuose della California del Sud. Questa concept non ha mire produttive, ma è molto più di un semplice studio: è un viaggio nel futuro attraverso le forme di un’icona americana. Con la sua cabina affusolata, le proporzioni scolpite, un propulsore elettrico e una spettacolare cupola trasparente monopezzo apribile anteriormente, l’auto fonde lo spirito Corvette con l’estetica visionaria della SoCal.

“Abbiamo chiesto a diversi team GM di immaginare hypercar ispirate alla Corvette,” spiega Bryan Nesbitt, vicepresidente del design globale. “Dopo il primo progetto svelato nel Regno Unito, ecco la risposta californiana: una visione audace che rende omaggio alle leggendarie performance Corvette ma con un’anima completamente nuova.”

Dualità progettuale: strada o pista?

La filosofia di design della California Corvette ruota attorno alla dualità: auto da strada elegante e grintosa, ma anche bolide da pista scoperto e leggerissimo. Merito della cupola apribile che permette di rimuovere tutta la parte superiore della vettura, trasformandola radicalmente.



“Il nostro concept nasce dal punto di vista della California del Sud, ma guarda anche al futuro globale dell’automobile,” racconta Brian Smith, direttore del design presso GM Advanced Design Pasadena. “Abbiamo voluto esplorare cosa potrebbe diventare una Corvette, se la si libera da ogni vincolo produttivo.”

Interni minimalisti e orientati alla performance

L’abitacolo, volutamente essenziale, è stato progettato per lasciare massima concentrazione al guidatore. Ogni elemento è strutturale, integrato, funzionale. Il cruscotto è sostituito da un head-up display in realtà aumentata, che proietta solo le informazioni essenziali per la guida ad alta velocità. Qui, tutto parla la lingua della performance.



Anche l’esterno comunica potenza e dinamismo: proporzioni esasperate, carreggiate larghe e abitacolo snello, un design che richiama il DNA classico della Corvette ma lo porta su un altro piano. Il richiamo al mondo dei simulatori da corsa è evidente, ma c’è anche quel pizzico di spettacolarità che solo la California sa dare.

Specifiche tecniche e visione progettuale

Sotto la carrozzeria, laimmagina una struttura con sottoscocca scavato e una, per garantire leggerezza e rigidità. Il sistema aerodinamico prevede spoiler attivo e air brake, mentre le ruote sono differenziate: 21 pollici davanti, 22 dietro. A livello di propulsione, si ipotizza, che consente di abbassare la seduta e migliorare il flusso d’aria interno ed esterno.

Ecco i dati dimensionali previsti:

Altezza: 1.051 mm

Larghezza: 2.184 mm

Lunghezza: 4.669 mm

Passo: 2.767 mm

Tutto nasce nel cuore pulsante del design GM a Pasadena: una struttura da 148.000 piedi quadrati (circa 13.750 m²), divisa in tre edifici, dove lavorano 130 professionisti tra designer, artigiani, modellatori e ingegneri. È uno degli snodi principali della rete creativa globale di GM, che collega Detroit, Shanghai, Seul, il Regno Unito e Los Angeles.