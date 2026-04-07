Un rimborso mensile contro il caro benzina? Ecco dove è già presente

Se in Italia il governo ha approvato il taglio delle accise, poi prorogato, per mitigare gli effetti del caro carburante, in altri Paesi europei sono state attivate altre misure come la riduzione della tassazione, il blocco dei prezzi o l’utilizzo delle riserve energetiche. Un Paese ha invece proposto e approvato un vero e proprio rimborso mensile, pensato per tutelare le fasce economicamente più deboli dai rincari del prezzo del carburante legati alle tensioni in Medio Oriente. Si tratta della Bulgaria: vediamo come funziona questa misura di sostengo unica in Europa.

A quanto ammonta il bonus

Il bonus ammonta a 20 euro e verrà erogato su base mensile, ma solo se nel mese si verificano le condizioni per l’attivazione. L’importo verrà accreditato direttamente sul conto corrente degli aventi diritto a partire dal 15 aprile.

Il sostegno mensile potrebbe sembrare davvero ridotto, ma l’importo – in euro dato che la Bulgaria ha adottato la moneta unica dal 1° gennaio 2026 – va parametrato con il costo della vita locale, che è tra i più bassi in Europa.

I requisiti per il rimborso

Come accennato, la misura di sostegno scatta solo al verificarsi di precise condizioni di mercato: il prezzo medio del gasolio deve infatti essere pari ad almeno 1,60 euro al litro per tre giorni consecutivi. La Bulgaria ha un prezzo del carburante tra i più convenienti nel Vecchio Continente che prima della crisi energetica si attestava a circa 1,4 euro al litro.

Per quanto riguarda invece ai requisiti economici, il richiedente deve essere in possesso di un veicolo (di proprietà o in leasing), avere un reddito annuo nel 2025 fino al doppio della soglia di povertà ed essere in regola con il pagamento delle tasse e delle multe.

Oltre 1,3 milioni di persone eligibili

Secondo le stime del governo bulgaro, fino a 1,38 milioni di persone rientrano nei requisiti per accedere al bonus carburante. I cittadini che già beneficiano di misure di assistenza sociale vedranno i 20 euro accreditati automaticamente nel loro conto corrente, mentre per gli altri è necessario presentare una domanda attraverso i canali telematici predisposti dal Ministero locale. Nei giorni scorsi sono state presentate circa 60.000 domande.