Nio ES9, in arrivo il SUV con steer-by-wire e sospensioni attive

Nio ha diffuso le immagini ufficiali del suo nuovo SUV di punta, l’ES9, a pochi giorni dal debutto ufficiale fissato per il 9 aprile 2026, quando sarà avviata anche la fase di preordine. Dopo le prime immagini delle scorse settimane, ora arrivano nuovi dettagli sul design e sulle prestazioni e soprattutto la conferma dell’adozione dello steer-by-wire e del sistema di sospensioni attive SkyRide.

Estetica e design

L’ES9 adotta il linguaggio stilistico “Shark Nose” di Nio, caratterizzato da gruppi ottici anteriori sdoppiati, denominati dalla casa “Ultra Pure Crystal Diamond”. Il sistema supporta tre effetti luminosi di benvenuto e due show luminosi in grado di proiettare video di 20-30 secondi con accompagnamento musicale su superfici poste a circa 10 metri dal veicolo.

I proiettori HD intelligenti coprono fino a sei corsie e si integrano con sensori multipli per il rilevamento di veicoli, pedoni e ostacoli nelle condizioni di guida notturna. Su ciascun parafango anteriore è alloggiato un sensore LiDAR grandangolare con indicatori blu AD. A questi si aggiungono un LiDAR sul tetto, un radar imaging 4D, telecamere frontali a doppio obiettivo, telecamere laterali e angolari. La dotazione hardware per la guida autonoma è la stessa della berlina ET9.

Tecnologia e prestazioni

L’ES9 è costruito sull’architettura ad alta tensione a 900 V di Nio. La trazione è integrale con doppio motore, uno da 180 kW sull’asse anteriore e uno da 340 kW su quello posteriore. La potenza complessiva è di 520 kW, pari a circa 700 CV. La batteria è da 102 kWh e l’autonomia dichiarata secondo il ciclo CLTC è compresa tra 580 e 620 km a seconda della configurazione. Il chip per la guida assistita è lo Shenji NX9031, sviluppato internamente da Nio, abbinato al modello di intelligenza artificiale proprietario Nio World Model.

L’interno è dominato dalla plancia avvolgente con display Skyline che si estende davanti al guidatore e al passeggero anteriore. Lo schermo centrale è un AMOLED flottante da 15,6” che gestisce il controllo del veicolo, la guida intelligente, le funzioni del cockpit e la connettività mobile tramite il sistema operativo SkyOS. A bordo sono presenti anche il sistema Nomi Mate 3.0 e un frigorifero a compressore integrato.

Il layout è a sei posti su tre file con configurazione 2+2+2. I sedili della seconda fila sono del tipo zero-gravity con ampia escursione di reclinazione, ventilazione, riscaldamento e funzione massaggio. La seconda e la terza fila dispongono di vetri elettrocromici con tre modalità: privacy, isolamento termico e trasparenza. La zona posteriore riprende l’architettura “Sky Island” ed “Executive Bridge” già vista sull’ET9, con due schermi panoramici Nio Link da 14,5” e uno schermo centrale posteriore da 8”. Gli allestimenti superiori includono inserti in legno naturale, pelle Nappa ed elementi ricamati su pannelli porta e poggiatesta.

Steer-by-wire e sospensioni attive SkyRide

Le due tecnologie che distinguono l’ES9 rispetto alla generazione precedente sono lo steer-by-wire e il sistema di sospensioni attive SkyRide. Il primo elimina il collegamento meccanico tradizionale tra volante e ruote anteriori, sostituendolo con segnali elettronici. In questo modo il volante legge gli input del guidatore e li trasmette agli attuatori sulle ruote in tempo reale. La tecnologia SkyRide è invece un sistema di sospensioni integralmente attive che regola in modo continuo l’assetto del veicolo in base alle condizioni del fondo stradale e allo stile di guida, senza affidarsi ai tradizionali ammortizzatori passivi o semi-attivi.

Le due tecnologie lavorano in sinergia. Con lo steer-by-wire è possibile modulare il rapporto dello sterzo in funzione della velocità e delle condizioni di guida, mentre il sistema SkyRide interviene sull’assetto per compensare le forze laterali. Si tratta di soluzioni che Nio ha già adottato sull’ET9, la berlina ammiraglia del marchio.