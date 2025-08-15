NIO Firefly sbarca ufficialmente in Europa: al via le prime consegne

NIO ha dato il via alle consegne in Europa della sua nuova Firefly. Il nuovo sotto-marchio che offrirà in futuro modelli elettrici accessibili, sbarca ufficialmente nel Vecchio Continente, almeno in Norvegia e nei Paesi Bassi, i primi Paesi che la casa automobilistica cinese ha scelto. Già sappiamo, comunque, che successivamente la compatta elettrica sarà resa disponibile pure in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Lussemburgo, Polonia e Romania. E l’Italia? Al momento non ci sono informazioni precise per il nostro mercato. Per celebrare il debutto europeo della Firefly, la casa automobilistica cinese ha condiviso anche alcune foto e mini video delle prime consegne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da firefly (@firefly.car)

Adesso che la Firefly è arrivata sul mercato europeo, sarà interessante scoprire se riuscirà a ritagliarsi un suo spazio. Le caratteristiche, infatti, sono interessanti ed il successo della Renault 5 ha dimostrato che le elettriche compatte di segmento B piacciono.

SPECIFICHE TECNICHE

Ricordiamo brevemente le specifiche della nuova NIO Firefly. La vettura misura 4.003 mm lunghezza x 1.781 mm larghezza x 1.557 mm altezza, con un passo di 2.615 mm. Per i bagagli ci sono 404 litri a disposizione e davanti c’è anche un piccolo frunk buono per contenere i cavi per la ricarica. L’abitacolo offre uno stile minimalista come piace oggi ma comunque troviamo lo schermo della strumentazione da 6 pollici, mentre centralmente sulla plancia è presente l’infotainment che può contare su di un display touch da 13,2 pollici.

Per quanto riguarda il powertrain, a muovere la NIO Firefly c’è un motore elettrico da 105 kW (143 CV) con una coppia massima di 200 Nm. La velocità massima raggiunge i 150 km/h, mentre per accelerare da 0 a 100 km/h servono 8,1 secondi. Il motore è alimentato da una batteria con celle LFP (litio-ferro-fosfato) da 42,1 kWh. L’autonomia? 330 km secondo il ciclo WLTP.

PREZZI

Quanto costa la NIO Firefly in Europa? Nei Paesi Bassi 29.900 euro, mentre in Norvegia 279.900 corone che al cambio sono circa 23.530 euro.