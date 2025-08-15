Noleggia l'auto della tua vacanza risparmiando: le tariffe convenienti di Sixt

Per gli utenti che stanno confrontando le varie proposte delle compagnie di autonoleggio in vista di una vacanza in questa seconda metà del mese di agosto, segnaliamo le tariffe convenienti di Sixt, multinazionale europea di noleggio auto che può vantare una storia di oltre 100 anni (è stata la prima compagnia di autonoleggio in Germania).

La prenotazione può avvenire direttamente sul sito ufficiale di Sixt, dove in questi giorni è disponibile anche uno sconto fino al 10% sul noleggio di auto elettriche.

Noleggio auto con Sixt con tariffe convenienti (anche auto elettriche)

Abbiamo provato a prenotare un’auto a noleggio tra il 17 e 21 agosto, con ritiro e restituzione al terminal 1 dell’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi (terminal 1), da dove è possibile partire per un viaggio on the road nella non lontana Normandia (la città di Rouen dista meno di due ore dall’aeroporto). Ecco il risultato.

Citroën ë-C3 o modelli simili (modello elettrico appartenente al segmento B con cambio automatico): 48,74 euro al giorno, per complessivi 194,96 euro

(modello elettrico appartenente al segmento B con cambio automatico): 48,74 euro al giorno, per complessivi 194,96 euro Fiat 500 o modelli simili (modello appartenente al segmento A con cambio manuale): 50,07 euro al giorno, per complessivi 200,26 euro

(modello appartenente al segmento A con cambio manuale): 50,07 euro al giorno, per complessivi 200,26 euro Volkswagen Polo o modelli simili (modello appartenente al segmento B con cambio manuale): 52,32 euro al giorno, per complessivi 209,27 euro

(modello appartenente al segmento B con cambio manuale): 52,32 euro al giorno, per complessivi 209,27 euro Citroën C4 o modelli simili (modello appartenente al segmento C con cambio manuale): 56,97 euro al giorno, per complessivi 227,89 euro

(modello appartenente al segmento C con cambio manuale): 56,97 euro al giorno, per complessivi 227,89 euro Peugeot 2008 o modelli simili (modello appartenente al segmento B-SUV con cambio manuale): 58,72 euro al giorno

(modello appartenente al segmento B-SUV con cambio manuale): 58,72 euro al giorno BMW Serie 1 o modelli simili (modello appartenente al segmento C con cambio automatico): 67,97 euro al giorno, per complessivi 271,87 euro

(modello appartenente al segmento C con cambio automatico): 67,97 euro al giorno, per complessivi 271,87 euro Cupra Formentor o modelli simili (modello appartenente al segmento C-SUV con cambio automatico): 73,79 euro al giorno, per complessivi 295,15 euro

Da un confronto con altre compagnie di autonoleggio note, vi possiamo confermare che, a parità di modello e periodo preso in considerazione (seconda metà del mese di agosto), le tariffe di Sixt sono più convenienti. Trovate maggiori informazioni direttamente sul portale web ufficiale.