Leapmotor C10, in arrivo una versione speciale del SUV firmata Irmscher

Per la Leapmotor C10 è in arrivo una versione speciale che sarà realizzata in solo 250 esemplari (pare esclusiva del mercato della Germania) ed è il frutto della collaborazione con Irmscher, esperto tedesco di lunga data nella personalizzazione di veicoli. Questo modello molto speciale si chiamerà Leapmotor i C10 e sarà basato sulla Leapmotor C10 AWD che può contare su due motori elettrici e 585 CV, vettura che scopriremo ad ottobre al Salone dell’automobile di Zurigo.

PRIMI DETTAGLI

L’annuncio di questa serie speciale in edizione limitata è stato dato contestualmente ad alcune immagini in cui si intravedono i primi dettagli del nuovo SUV. Le foto fanno capire che la nuova Leapmotor i C10 potrà contare su di un body kit specifico che permetterà di rendere il SUV elettrico molto più grintoso, in linea con le prestazioni che potrà offrire. Inoltre, vediamo grandi cerchi cinque razze e strisce decorative rosse sul paraurti inferiore. Nella parte posteriore, è stato aggiunto un nuovo logo illuminato.



Leapmotor i C10

, ulteriori dettagli dovrebbero essere condivisi nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno. Non rimane che attendere novità su questo progetto in collaborazione con Irmscher.

Come accennato, questo modello in serie limitata deriva dalla C10 AWD che tra pochi mesi farà il suo debutto ufficiale. Questo nuovo modello può contare su diche permetterà di effettuareper rendere sempre più ridotti i tempi per i rifornimenti di energia. I due motori elettrici, come accennato in precedenza, offriranno una, consentendo al SUV di poter accelerare. La batteria dovrebbe avere una capacità di 81,9 kWh. Con il debutto al Salone di Zurigo potremo scoprire tutti i dettagli della versione più potente del SUV elettrico di Leapmotor.Per quanto riguarda, invece, la