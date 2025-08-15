Leapmotor C10, in arrivo una versione speciale del SUV firmata Irmscher
Realizzata solamente in 250 esemplari, è basata sulla versione più potente del SUV elettrico che accelera da 0 a 100 km/h in 4 secondi
Per la Leapmotor C10 è in arrivo una versione speciale che sarà realizzata in solo 250 esemplari (pare esclusiva del mercato della Germania) ed è il frutto della collaborazione con Irmscher, esperto tedesco di lunga data nella personalizzazione di veicoli. Questo modello molto speciale si chiamerà Leapmotor i C10 e sarà basato sulla Leapmotor C10 AWD che può contare su due motori elettrici e 585 CV, vettura che scopriremo ad ottobre al Salone dell’automobile di Zurigo.
PRIMI DETTAGLI
L’annuncio di questa serie speciale in edizione limitata è stato dato contestualmente ad alcune immagini in cui si intravedono i primi dettagli del nuovo SUV. Le foto fanno capire che la nuova Leapmotor i C10 potrà contare su di un body kit specifico che permetterà di rendere il SUV elettrico molto più grintoso, in linea con le prestazioni che potrà offrire. Inoltre, vediamo grandi cerchi cinque razze e strisce decorative rosse sul paraurti inferiore. Nella parte posteriore, è stato aggiunto un nuovo logo illuminato.
Come accennato, questo modello in serie limitata deriva dalla C10 AWD che tra pochi mesi farà il suo debutto ufficiale. Questo nuovo modello può contare su di un’architettura a 800 V che permetterà di effettuare ricariche ad altissima potenza per rendere sempre più ridotti i tempi per i rifornimenti di energia. I due motori elettrici, come accennato in precedenza, offriranno una potenza di sistema pari a 585 CV, consentendo al SUV di poter accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi. La batteria dovrebbe avere una capacità di 81,9 kWh. Con il debutto al Salone di Zurigo potremo scoprire tutti i dettagli della versione più potente del SUV elettrico di Leapmotor.
Per quanto riguarda, invece, la Leapmotor i C10, ulteriori dettagli dovrebbero essere condivisi nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno. Non rimane che attendere novità su questo progetto in collaborazione con Irmscher.
