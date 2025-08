Leapmotor C10 AWD in arrivo: più potenza, ricarica rapida e 4x4

Leapmotor non si ferma in Europa e si prepara ad introdurre un nuovo modello. Parliamo della Leapmotor C10 AWD, una nuova versione del SUV elettrico dotata di due motori elettrici che offrono più potenza e soprattutto la trazione integrale. Il debutto è atteso ad ottobre, in occasione del Salone dell’Auto di Zurigo. Per il momento, la casa automobilistica cinese del Gruppo Stellantis ha voluto condividere solamente le prime informazioni tecniche in attesa di comunicare tutti i dettagli quando il nuovo modello sarà ufficialmente presentato.

ARCHITETTURA A 800 V PER RICARICHE AD ALTA POTENZA

Partiamo da un dettaglio molto importante. Rispetto alle altre versioni della Leapmotor C10 vendute in Italia, questo nuovo modello può contare su di un’architettura a 800 V che permetterà di effettuare ricariche ad altissima potenza per rendere sempre più ridotti i tempi per i rifornimenti di energia. Per il momento, Leapmotor parla solamente di una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) in grado di poter essere ricaricata dal 30 all’80% in 22 minuti. Inoltre, la casa automobilistica afferma che il sistema è stato testato in condizioni di freddo estremo ed offre prestazioni di carica ottimali senza la necessità di preriscaldamento, mantenendo un’elevata efficienza anche a bassi livelli di batteria.



Per quanto riguarda il powertrain, i due motori elettrici offriranno una potenza di sistema pari a 585 CV, consentendo al SUV di poter accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi. Inoltre, la trazione integrale garantisce un’aderenza e una stabilità ottimali, rispondendo istantaneamente ai cambiamenti di superficie, sia su una strada bagnata, su un tratto di montagna innevato o su un sentiero sterrato. Insomma, sulla carta è in arrivo un modello dalle specifiche che sembrano essere molto interessanti. Ovviamente bisognerà attendere la sua presentazione per avere un quadro più preciso.

PREZZO

Il prezzo? Ancora presto per parlarne ma la Leapmotor C10 attualmente in vendita in Italia presenta un listino di 37.400 euro. La versione AWD verosimilmente costerà di più. Non rimane che attendere la presentazione ad ottobre a meno che la casa automobilistica non condivida ulteriori informazioni prima.