Nuova Renault Clio 2026: ultime foto spia prima del debutto a Monaco

Manca un mese al Salone di Monaco 2025 e tra le grandi protagoniste ci sarà la nuova Renault Clio che farà il suo debutto ufficiale. Della sesta generazione di questo modello se ne parla oramai da diverso tempo e finalmente i tempi sono maturi per scoprire tutti i suoi segreti. Per vederla su strada bisognerà poi pazientare ancora un po’ perché la commercializzazione dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2026. Intanto, i test su strada del nuovo modello stanno continuando ad andare avanti. Un breve filmato condiviso attraverso i canali social di Wilco Block mostra proprio la nuova Clio su strada.

Ulteriori foto spia arrivano da Auto Gespot che permettono di vedere ancora una volta il nuovo modello. Ovviamente, in tutti i casi si tratta di prototipi camuffati con pellicole per nascondere i dettagli del design. Tuttavia, tra render ed indiscrezioni emerse negli ultimi tempi, del nuovo modello sappiamo già molte cose. Inoltre, sono pure emerse dalla rete alcune immagini che mostrerebbero la nuova Renault Clio 2026 sulla catena di produzione. Probabilmente si tratta ancora di esemplari di pre-produzione dato che quella di massa dovrebbe partire a settembre. In ogni caso, lo sviluppo sta volgendo al termine ed è oramai tutto pronto per il debutto della sesta generazione della compatta francese.

NUOVO LOOK E MOTORI IBRIDI

Ricapitoliamo brevemente quello che sappiamo sul nuovo modello. Le dimensioni dovrebbero crescere leggermente per garantire maggiore spazio all’interno dell’abitacolo. Il look della Clio 2026 sarà tutto nuovo, molto più moderno e sportiveggiante. In particolare, da quanto visto fino a questo momento, il frontale è stato completamente rivisto e presenterà alcuni richiami al concept Renault Emblème. Anche l’abitacolo evolverà rispetto a quello del modello attuale e stando a quanto visto grazie ad alcune passate foto spia, l’impostazione dovrebbe essere simile a quella della Renault 5. Presto, comunque, ne sapremo molto di più visto che la presentazione si terrà all’inizio di settembre.

Per quanto riguarda, invece, la meccanica, pare che la nuova Renault Clio proporrà motorizzazioni Mild Hybrid e Full Hybrid. In particolare, dovrebbe arrivare il nuovo powertrain Full Hybrid da 160 CV che ha fatto il suo debutto da poco su alcuni SUV del marchio francese. E la motorizzazione GPL che tanto piace in Italia? Non sappiamo se continuerà ad essere riproposta ma a settembre scopriremo tutti i segreti della meccanica nella nuova Renault Clio di sesta generazione. Ovviamente non sarà elettrica dato che nello stesso segmento il marchio francese propone già la Renault 5.