Nuova Renault Clio, ancora più digitale e connessa: le foto spia degli interni

Il debutto della sesta generazione della Renault Clio è sempre più vicino. Negli ultimi mesi abbiamo visto diverse foto spia del nuovo modello e grazie ad alcuni render basati su quelle immagini, ci siamo già fatti un’idea di massima su come sarà. Gli scatti visti fino a questo momento avevano permesso di osservare, però, solo l’esterno della nuova Clio. Adesso, invece, nuove immagini vanno oltre, dato che consentono di dare una prima occhiata all’abitacolo.

NUOVA RENAULT CLIO, GLI INTERNI

Le nuove foto spia della sesta generazione della Renault Clio sono interessanti perché permettono di vedere la vettura anche con il cofano motore aperto. Inoltre, in uno degli scatti si può osservare bene anche il bagagliaio, altro dettaglio fino ad ora ancora inedito. Per quanto riguarda l’abitacolo, vediamo la nuova Clio con la portiera del conducente aperta. La pancia è ancora coperta parzialmente da telo ma appare evidente la presenza del nuovo quadro strumenti digitale. Più a destra dovrebbe essere presente il pannello del sistema infotainment. Dunque, la nuova Clio dovrebbe disporre di interni con uno stile ripreso da quello della Renault 5.





NOVA RENAULT CLIO: ESTERNI E MOTORI

Per il resto, le nuove foto spia non mettono in mostra altre novità particolari. La vettura appare sempre ampiamente camuffata con pellicole che coprono la carrozzeria. Tuttavia, già sappiamo che la sesta generazione crescerà leggermente di dimensioni e presenterà un look più moderno e sportiveggiante. In particolare, il frontale è stato ripensato e presenterà alcuni richiami al concept Renault Emblème. Molta attenzione sarà prestata all’aerodinamica per rendere la nuova Clio la più efficiente possibile. Per quanto riguarda i motori, invece, il nuovo modello continuerà ad essere proposto con motorizzazioni endotermiche, anche elettrificate.

Ovviamente ci sarà il Full Hybrid come sull’attuale versione ma probabilmente arriverà la nuova motorizzazione da 160 CV che da poco ha fatto il suo debutto, al posto di quella attuale da 145 CV. Ne sapremo di più molto presto visto che il momento della presentazione della nuova Renault Clio è sempre più vicino. Quando? Una data ufficiale non c’è ma si parla della presentazione al Salone di Monaco che si terrà all’inizio di settembre.



