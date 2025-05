Roma fa da apripista: il trasporto pubblico diventa elettrico

Parte dalla Capitale uno dei più ambiziosi progetti europei di transizione energetica nel settore del trasporto pubblico locale. A guidarlo è E-GAP, azienda attiva nella mobilità elettrica, che introduce per la prima volta in Italia il modello Fleet-as-a-Service (FaaS): una formula integrata che consente agli operatori del trasporto pubblico di gestire una flotta elettrica completa; veicoli, infrastrutture, manutenzione e software di gestione, senza sostenere costi iniziali.

TRASPORTO ALLA SPINA

L’iniziativa, supportata da un, coinvolge le aziende di trasporto, attive in aree chiave di, e prevede l’immissione in servizio di, con una percorrenza complessiva stimata di oltre. L’intero impianto è concepito per garantire autonomia, efficienza e sostenibilità, sfruttando esclusivamente energia da fonti rinnovabili.

Elemento infrastrutturale centrale del progetto è la realizzazione di oltre 100 stazioni di ricarica rapida (Point of Charge) ad alta potenza, alimentate al 100% da rinnovabili certificate. La rete sarà supportata da sistemi di accumulo proprietari sviluppati da E-GAP, in grado di gestire i picchi di domanda energetica e di rendere più stabile il flusso di energia, superando i limiti attuali della rete di distribuzione elettrica.



UN BEL PO’ DI PARTNER

La componente equity dell’operazione è garantita da, mentre il finanziamento è stato strutturato da un pool bancario internazionale composto da(in qualità di banca agente e SACE agent), con copertura assicurativa fornita da. Il supporto operativo è assicurato da, che svolge la funzione di escrow agent nella gestione dei fondi vincolati. Gli advisor coinvolti includono(aspetti legali),(model audit),(valutazione dei mezzi) e(consulenza assicurativa).

I partner industriali che contribuiscono alla realizzazione comprendono nomi di primo piano nel panorama europeo: King Long, tra i principali produttori globali di autobus elettrici, fornisce i veicoli tramite l’esclusivista italiano Dierre Dimensione Ricambi, responsabile anche della manutenzione tramite una controllata. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica è affidata a TSG, che impiega tecnologie Kempower per la ricarica rapida, mentre la progettazione tecnica è curata da DBA, società specializzata in ingegneria per la mobilità sostenibile. La gestione in tempo reale della flotta e delle performance operative è assicurata dalla piattaforma sviluppata da Thetis IT, che integra sistemi di bordo e una centrale di controllo dedicata.



Con questo progetto, Roma si pone come laboratorio nazionale della transizione elettrica su larga scala nel trasporto pubblico. Il modello Fleet-as-a-Service si configura come: riduce la complessità operativa, evita l’esposizione finanziaria degli operatori e accelera l’adozione di soluzioni sostenibili.