Minicar elettriche Bontu: la svolta low-cost cinese parte da Milano

C’è anche Milano nei piani di espansione della Shandong Bontu New Energy Vehicle Industry. L’azienda cinese ha scelto proprio il capoluogo lombardo come base strategica per svelare la sua nuova gamma di quadricicli elettrici e far partire, ufficialmente, le vendite in tutta Europa. Il debutto ruota attorno a una filosofia chiara, riassunta nello slogan “NEW ENERGY VEHICLE, Urban Mobility Solutions”: tre i mezzi presentati per ridisegnare gli spostamenti in città, divisi tra due minicar pensate per i privati e un mini-veicolo commerciale leggero, quest’ultimo configurabile in versione pick-up, truck o cargo.

Fondata nel marzo del 2020 all’interno del Parco Industriale Guodu nella città di Xintai (provincia di Shandong), la società vanta un capitale registrato di 80,18 milioni di yuan (10 milioni di euro) e ha ottenuto le necessarie qualifiche produttive per motocicli e veicoli speciali dal Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione cinese. Oggi, con una produzione già diffusa a livello globale, i veicoli Bontu arrivano in Europa con una missione precisa: offrire soluzioni agili e a zero emissioni per superare i blocchi del traffico e le restrizioni nei centri storici. Tutti i mezzi sono coperti da una garanzia di 3 anni o 50.000 chilometri.

Bontu BTE05: la minicar pensata per le famiglie e i pendolari

Progettata per coniugare l’efficienza dei flussi urbani con il comfort tipico di una vettura tradizionale, la Bontu BTE05 è una minicar elettrica guidabile a partire da 16 anni. Con dimensioni pari a 3.000 mm di lunghezza, 1.500 mm di larghezza, 1.630 mm di altezza e un passo di 1.953 mm, il veicolo è disponibile in configurazioni a 2 o 4 posti, garantendo un’abitabilità paragonabile a quella di un’auto di segmento A, supportata anche dallo schienale posteriore reclinabile.

Sul fronte tecnico, la vettura offre due opzioni di batteria al litio:

Batteria standard da 13,9 kWh: garantisce un’autonomia di 170 km, con una potenza nominale di 13 kW (20 kW di picco).

garantisce un’autonomia di 170 km, con una potenza nominale di 13 kW (20 kW di picco). Batteria maggiorata da 18,1 kWh: estende l’autonomia a 222 km, con una potenza nominale che parte da 20 kW per raggiungere i 30 kW di picco (coppia massima di 85 Nm).

Il veicolo tocca una velocità massima di 90 km/h e permette di selezionare due modalità di guida (Sports ed Eco). Il processo di ricarica rapida dal 30% all’80% richiede 6 ore.

La sicurezza è garantita da una cellula abitacolo realizzata per il 60% in acciaio ad alta resistenza, integrata da travi anticollisione e rinforzi alle portiere. La ciclistica prevede sospensioni anteriori indipendenti MacPherson e posteriori a braccio longitudinale non indipendente, con freni a disco all’anteriore e a tamburo al posteriore. La dotazione di serie è ricca e include ABS, EBD/CBD, servosterzo elettrico (EPS), sistema di frenata rigenerativa (RBS), climatizzatore, airbag lato guida, Hill Start Assist (HAS), sensori di parcheggio e telecamera posteriore. All’interno, la plancia è dominata da un display LCD da 7 pollici per la strumentazione e da un touch screen centrale da 12 pollici per l’infotainment.

Bontu BT09: l’alternativa sicura allo scooter per i più giovani

Con linee più sinuose e dimensioni più compatte (2.750 mm di lunghezza, 1.450 mm di larghezza, 1.640 mm di altezza e un passo di 1.755 mm), il modello BT09 (commercializzato anche sotto la gamma IBOXY) si rivolge a un pubblico più giovane, offrendo un vano bagagli e un’alternativa più protetta rispetto alle due ruote. Il veicolo viene proposto in due varianti:

Versione L6e (2 posti): limitata elettronicamente a 45 km/h per essere guidata già a 14 anni. Dispone di una batteria da 7,68 kWh per un’autonomia di 130 km.

limitata elettronicamente a 45 km/h per essere guidata già a 14 anni. Dispone di una batteria da 7,68 kWh per un’autonomia di 130 km. Versione L7e (4 posti): guidabile da 16 anni, raggiunge i 75 km/h per muoversi fluidamente anche sulle strade suburbane. È equipaggiata con una batteria da 10 kWh che assicura 150 km di autonomia. Per entrambi i modelli, il tempo di ricarica totale è di 3 ore.

La particolarità tecnica del BT09 risiede nel motore sincrono a filo piatto con magnete permanente di tipo automotive (unico nel suo segmento di mercato), che ottimizza la fluidità di marcia, rende l’accelerazione più reattiva e riduce i consumi del 15%. La dotazione di sicurezza e assistenza include ABS, EBD, EPS, HAC e una telecamera per il monitoraggio del perimetro circostante in tempo reale. La gestione di bordo è affidata a un touchscreen multimediale da 10 pollici posizionato al centro della plancia.

Logistica e ultimo miglio: il BT03

Per rispondere alle necessità del trasporto merci cittadino e della logistica dell’ultimo miglio, Bontu introduce il mini-veicolo commerciale BT03. Il BT03 ha una lunghezza di 3.564 mm, una larghezza di 1.220 mm, un’altezza di 1.980 mm e un passo di 2.200 mm, con una capacità di carico utile di 340 kg.

La cabina è progettata per il solo conducente, che può contare su un sedile ad alta ergonomia. Il motore da 7,5 kW esprime una coppia massima di 60 Nm e consente di raggiungere gli 81 km/h. La batteria da 8,35 kWh garantisce un’autonomia operativa compresa tra gli 80 e i 100 km; i tempi di ricarica si attestano a 90 minuti per raggiungere l’80% e a 3 ore per il ciclo completo.

Le varianti di allestimento coprono una vasta gamma di necessità professionali: dal pick-up al truck con cassone, fino alla versione Cargo (dotata di doppia porta posteriore e opzione per la porta laterale, ideale per facilitare le operazioni di carico e scarico multidirezionale). Sono inoltre previsti allestimenti speciali come i veicoli refrigerati per la catena del freddo, quelli per uso sanitario e quelli dedicati ai corrieri espressi.

La struttura del BT03 è composta al 95% da acciaio ad alta resistenza e presenta un design aerodinamico concepito per ridurre l’attrito dell’aria e preservare la carica della batteria. Le sospensioni prevedono uno schema MacPherson all’anteriore e un ponte indipendente al posteriore. La dotazione tecnologica di bordo comprende ABS, EBD, climatizzatore, sistema di frenata rigenerativa (RBS), servosterzo elettrico, cruise control e sensori radar.

I vantaggi operativi ed economici per le flotte urbane

L’introduzione di veicoli commerciali leggeri ed elettrici risponde a una duplice esigenza: migliorare la qualità della vita cittadina (grazie all’assenza di emissioni di scarico e all’abbattimento dell’inquinamento acustico, quest’ultimo fondamentale per le consegne notturne) e ottimizzare i bilanci aziendali. I dati economici indicano che il costo energetico di un veicolo commerciale elettrico è pari a un terzo rispetto a un equivalente modello diesel, con spese di manutenzione ridotte del 40%.

A supporto dei gestori delle flotte, i veicoli Bontu integrano un sistema di gestione intelligente che permette di monitorare in tempo reale lo stato operativo e i consumi di ogni singolo mezzo. Tutti i veicoli della gamma sono pienamente omologati secondo il Regolamento UE 168/2013 nelle categorie L6e (quadricicli leggeri) e L7e (quadricicli pesanti), requisito che ne garantisce la libera circolazione e l’immatricolazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.