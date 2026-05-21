Cerca

Astraux AL6 e AL7: due microcar elettriche al debutto in Italia

China Car Company ha annunciato due microcar che si distinguono per il design non convenzionale e per la dotazione tecnologica completa.

Astraux AL6 e AL7: due microcar elettriche al debutto in Italia
Vai ai commenti
Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 21 mag 2026
Aggiungi HDmotori come Fonte preferita su Google

In occasione dell’Automotive Dealer Day 2026 di Verona, China Car Company ha annunciato di aver avviato l’importazione e la distribuzione in esclusiva per l’Italia del marchio Astraux, brand noto per le sue microcar e per i dispositivi tecnologici. Il debutto nel nostro Paese vede la commercializzazione di due nuovi quadricicli elettrici: l’AL6 e l’AL7. Si tratta di veicoli ultracompatti progettati per rispondere alle crescenti esigenze di mobilità urbana sostenibile con un approccio dinamico.

Dimensioni minime e design anticonformista

ingrandisci immagine

Tutti e due i modelli presentano dimensioni estremamente ridotte: la lunghezza è infatti di soli 2.31 metri mentre la larghezza è di 1.29 metri, misure che consentono di muoversi con facilità nei centri storici e di parcheggiare in spazi ridottissimi. Il design si fa notare grazie a elementi caratteristici come le porte stile “carrozza" e le luci diurne a LED oversize e di forma circolare. Nonostante le misure ridottissime, l’abitacolo può ospitare due persone e risulta luminoso grazie al tetto panoramico in vetro di serie.

Motore e prestazioni

La gamma Astraux propone soluzioni diverse in base all’età e alle esigenze di guida. L’Astraux AL6 è un quadriciclo leggero (L6e) che può essere guidato dai 14 anni con patente AM, pertanto con velocità limitata a 45 km/h. L’autonomia dichiarata è di 180 km nella versione Pro grazie alla batteria al litio ferro fosfato. L’Astraux AL7 è invece classificato come quadriciclo pesante (L7e) ed è guidabile dai 16 anni: grazie a un motore sincrono a magneti permanenti da 20,1 kW, raggiunge la velocità massima di 90 km/h e ha un’autonomia dichiarata di 150 km con una singola ricarica.

Tecnologia e sicurezza

ingrandisci immagine

La dotazione tecnologica è molto completa per il segmento delle microcar: comprende un touchscreen da 7 pollici con connettività per lo smartphone, la ricarica wireless, la porta USB, il climatizzatore, i sedili regolabili, i sensori di parcheggio, l’avviamento keyless e il controllo da remoto. Per quanto riguarda la sicurezza, i veicoli sono dotati di una scocca portante realizzata per il 51% in acciaio ad alta resistenza e di sistemi come l’ABS e l’airbag lato conducente (disponibile su versioni specifiche). La garanzia è di 3 anni.

Con i nuovi AL6 e AL7, Astraux vuole proporre una alternativa pratica e sicura ai classici scooter per gli spostamenti in città.

 

Ti potrebbe interessare:
17
Incentivi quadricicli elettrici 2026: 5 modelli interessanti da acquistare
Incentivi Auto
4
Microcar, Toyota lavora ad una rivale della Citroen Ami e della FIAT Topolino
Quadricicli
2
Mobilize Duo by TheArsenale, una serie speciale in edizione limitata
Mobilità
12
Linktour Automotive al Salone di Monaco: nuove soluzioni per la mobilità urbana
Quadricicli
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.