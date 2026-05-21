Astraux AL6 e AL7: due microcar elettriche al debutto in Italia

In occasione dell’Automotive Dealer Day 2026 di Verona, China Car Company ha annunciato di aver avviato l’importazione e la distribuzione in esclusiva per l’Italia del marchio Astraux, brand noto per le sue microcar e per i dispositivi tecnologici. Il debutto nel nostro Paese vede la commercializzazione di due nuovi quadricicli elettrici: l’AL6 e l’AL7. Si tratta di veicoli ultracompatti progettati per rispondere alle crescenti esigenze di mobilità urbana sostenibile con un approccio dinamico.

Dimensioni minime e design anticonformista

Tutti e due i modelli presentano dimensioni estremamente ridotte: la lunghezza è infatti di soli 2.31 metri mentre la larghezza è di 1.29 metri, misure che consentono di muoversi con facilità nei centri storici e di parcheggiare in spazi ridottissimi. Il design si fa notare grazie a elementi caratteristici come le porte stile “carrozza" e le luci diurne a LED oversize e di forma circolare. Nonostante le misure ridottissime, l’abitacolo può ospitare due persone e risulta luminoso grazie al tetto panoramico in vetro di serie.

Motore e prestazioni

La gamma Astraux propone soluzioni diverse in base all’età e alle esigenze di guida. L’Astraux AL6 è un quadriciclo leggero (L6e) che può essere guidato dai 14 anni con patente AM, pertanto con velocità limitata a 45 km/h. L’autonomia dichiarata è di 180 km nella versione Pro grazie alla batteria al litio ferro fosfato. L’Astraux AL7 è invece classificato come quadriciclo pesante (L7e) ed è guidabile dai 16 anni: grazie a un motore sincrono a magneti permanenti da 20,1 kW, raggiunge la velocità massima di 90 km/h e ha un’autonomia dichiarata di 150 km con una singola ricarica.

Tecnologia e sicurezza

La dotazione tecnologica è molto completa per il segmento delle microcar: comprende un touchscreen da 7 pollici con connettività per lo smartphone, la ricarica wireless, la porta USB, il climatizzatore, i sedili regolabili, i sensori di parcheggio, l’avviamento keyless e il controllo da remoto. Per quanto riguarda la sicurezza, i veicoli sono dotati di una scocca portante realizzata per il 51% in acciaio ad alta resistenza e di sistemi come l’ABS e l’airbag lato conducente (disponibile su versioni specifiche). La garanzia è di 3 anni.

Con i nuovi AL6 e AL7, Astraux vuole proporre una alternativa pratica e sicura ai classici scooter per gli spostamenti in città.