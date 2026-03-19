LIUX Big, la microcar BEV che consuma come un forno elettrico

Immaginate un veicolo capace di attraversare la città consumando meno energia di quanta ne serva per completare pochi cicli di una lavatrice domestica. Si presenta così la LIUX BIG, la nuova microcar elettrica di categoria L7e che promette di riscrivere le regole dell’efficienza urbana con un consumo record di soli 7 kWh ogni 100 km. Per dare un parametro di confronto, basti pensare che un’auto BEV tradizionale di piccole dimensioni consuma mediamente tra i 14 e i 16 kWh/100 km: la LIUX BIG è dunque quasi due volte più efficiente della concorrenza attuale. Se volessimo azzardare un ulteriore paragone casalingo, 7 kWh equivalgono all’energia utilizzata da un forno elettrico lasciato acceso per circa cinque ore o a circa sette cicli di una lavastoviglie moderna in modalità eco.

Grande efficienza

Questa efficienza così spiccata, che si traduce in un costo di appena 1,40 euro per percorrere 100 km (calcolato su una tariffa domestica di 0,20 €/kWh), non è frutto del caso ma di una visione ingegneristica radicale. Fondata nel 2021 da Antonio Espinosa de los Monteros e David Sancho Domingo, la società LIUX ha puntato tutto sulla leggerezza e sulla sostenibilità. Il telaio superiore è in composito ultraleggero che pesa appena 45 kg, mentre la carrozzeria è realizzata in fibra di lino, una scelta che permette di abbassare l’impronta di carbonio del 40% rispetto alle auto elettriche convenzionali.

Lungo appena 2,7 metri, questo veicolo a due posti è un concentrato di puro pragmatismo. Nonostante le dimensioni ridotte, garantisce un bagagliaio da 240 litri e una dotazione tecnologica completa, che include un display da 7”, climatizzatore, fari full LED e connettività tramite app dedicata. Infine, LIUX BIG sfida i limiti della sua categoria anche sul fronte dell’autonomia: la versione base da 15 kWh garantisce 215 km, mentre la variante “Long Range” da 20 kWh punta a superare i 270 km, un valore mai visto prima tra i quadricicli pesanti.

Batterie rimovibili

Un aspetto affascinante riguarda la gestione dell’energia. La vettura è provvista di batterie modulari e rimovibili che possono essere sostituite in modo rapido o ricaricate durante la notte tramite una comune presa domestica, eliminando la dipendenza dalle colonnine pubbliche. Grazie alla trazione posteriore e a un baricentro estremamente basso — ottenuto concentrando la massa dei componenti critici nella parte inferiore — la LIUX BIG promette una stabilità e una dinamica di guida agili, ideali per districarsi nel traffico di metropoli come Roma, Madrid o Parigi.

Il prezzo

Tuttavia, l’eccellenza tecnologica e la produzione ecosostenibile “Made in Spain” portano con sé una sfida non indifferente sul piano commerciale. La LIUX BIG sarà infatti lanciata sul mercato a un prezzo inferiore ai 18.000 euro. Sebbene questa cifra includa dotazioni premium e materiali d’avanguardia, non la si può definire propriamente “a buon mercato”.

In un contesto nel quale i quadricicli leggeri partono da cifre sensibilmente più basse e le city car del segmento superiore si avvicinano a tale soglia, 18.000 euro rappresentano un investimento cospicuo per un veicolo urbano a due posti. La sua reale accessibilità e diffusione su larga scala dipenderanno in modo cruciale dalla presenza di incentivi (statali o europei), che potrebbero abbassare il costo finale. Purtroppo, da noi, sono già esauriti in tempi record. Salvo, una prossima tornata in futuro.