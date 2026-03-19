Volvo EX60 Cross Country, due allestimenti: si parte da 71.450 euro

Mentre la Volvo EX60 debutta al Volvo Studio Milano con la sua prima italiana e a ottenere in Europa un successo superiore alle aspettative (tanto da costringere la casa svedese a rivedere i piani di produzione), arriva il listino della variante Cross Country, la versione avventurosa del SUV. Due gli allestimenti disponibili al lancio, entrambi in versione First Edition. Si tratta del Plus a 71.450 euro e dell’Ultra a 78.400 euro. Per entrambi il powertrain è il P10 AWD Electric, con trazione integrale e autonomia dichiarata fino a 640 km. Le consegne inizieranno nel 2027.

Cosa cambia rispetto alla EX60 standard

“EX60 Cross Country è la versione della EX60 per chiunque abbia l’attitudine ad andare ovunque. […] Costruita per fare di più e vedere di più, non solo incarna il senso dell’esplorazione, ma è anche il riflesso dei risultati raggiunti.”

Queste le parole di Erik Severinson, Chief Commercial Officer di Volvo nel presentare la nuova versione. La Cross Country riprende l’intera dotazione tecnologica della EX60 standard aggiungendo elementi specifici per un uso più versatile. L’altezza da terra è superiore di 20 mm rispetto alla versione di base. Le sospensioni pneumatiche consentono al conducente di aumentare ulteriormente l’assetto di altri 20 mm fuori strada, oppure di abbassarlo per migliorare efficienza aerodinamica e autonomia in autostrada.

Un’estetica comunicativa

Sul piano estetico, la Cross Country si distingue per i passaruota allargati, le piastre di protezione in acciaio inox spazzolato anteriori e posteriori e cerchi esclusivi. Tra le tinte disponibili c’è l’inedito Frost Green, colore ispirato alla natura scandinava e riservato a questa variante. Volvo riprende così la tradizione Cross Country nata nel 1997, proiettandola nella mobilità elettrica.

Successivamente arriverà anche la variante P12 AWD Electric, con autonomia superiore alla P10 e anch’essa a trazione integrale. La gamma Cross Country si arricchirà quindi di una seconda opzione per chi cerca il massimo in termini di percorrenza, mantenendo lo stesso carattere avventuroso della versione di lancio.