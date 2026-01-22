Nuova Volvo EX60: versioni, allestimenti, dotazioni e prezzi del SUV elettrico

Volvo EX60 ha fatto il suo debutto nella serata di ieri. Si tratta di un SUV elettrico che può contare su tutte le ultime tecnologie che la casa automobilistica ha sviluppato per le sue BEV. Piattaforma SPA3, architettura a 800 V, possibilità di ricaricare ad altissima potenza, autonomia fino a 810 km e tanta tecnologia grazie ai servizi Google che permettono di avere a disposizione anche Gemini. Il nuovo modello è proposto con 3 powertain differenti e in vari allestimenti. Andiamo quindi ad approfondire maggiormente proprio l’aspetto degli allestimenti e della dotazione di serie del nuovo SUV elettrico.

VOLVO EX60: PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Prima ricordiamo che Volvo EX60 misura 4.803 mm lunghezza x 1.899 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2.970 mm. Come accennato all’inizio, il SUV è proposto dalla casa automobilistica con 3 powertrain differenti. Lo schema è il seguente.

Volvo EX60 P6: 374 CV, 480 Nm, singolo motore, batteria da 83 kWh, 620 km di autonomia, 0-100 km/h in 5,9 secondi e 180 km/h;

374 CV, 480 Nm, singolo motore, batteria da 83 kWh, 620 km di autonomia, 0-100 km/h in 5,9 secondi e 180 km/h; Volvo EX60 P10: 510 CV, 710 Nm, doppio motore, batteria da 95 kWh, 660 km di autonomia, 0-100 km/h in 4,6 secondi e 180 km/h;

510 CV, 710 Nm, doppio motore, batteria da 95 kWh, 660 km di autonomia, 0-100 km/h in 4,6 secondi e 180 km/h; Volvo EX60 P12: 680 CV, 790 Nm, doppio motore, batteria da 117 kWh, 810 km di autonomia, 0-100 km/h in 3,9 secondi e 180 km/h.

ALLESTIMENTI E DOTAZIONI

Nuova Volvo Ex60 è proposta negli allestimenti Plus e Ultra. Cosa prevede la dotazione di serie? La versione Plus include, tra le altre cose, schermo dell’infotainment da 15,04 pollici, strumentazione digitale da 11 pollici, impianto audio Bose, Apple CarPlay e Android Auto, aggiornamenti OTA, porte USB-C, pad per la ricarica wireless degli smartphone, portellone bagagliaio con apertura e chiusura a comando elettrico, caricatore di bordo AC da 22 kW, supporto Plug & Charge, predisposizione ricarica bidirezionale, climatizzatore automatico a 3 zone, Air Purification, poma di calore, cerchi in lega da 20 pollici, tetto panoramico fisso in vetro, cruscotto rivestito in tessuto, volante a due razze in pelle sintetica, sedile posteriore reclinabile elettricamente e sedili anteriori con parte anteriore del cuscino estendibile manualmente. Non manca ovviamente un ricco pacchetto di sistemi ADAS che includono il cruise control adattivo.

Salendo di livello, la versione top di gamma Ultra può contare invece, tra le altre cose, anche su cristalli laterali e vano bagagli laminati antisfondamento, Visual Park Assist 360 gradi con vista 3D, lavafari, fari anteriori a LED con design a matrice e tecnologia di proiezione ad alta definizione, impianto audio Bowers & Wilkins, tetto panoramico in vetro elettrocromico, cerchi in lega da 21 pollici, sedili anteriori ventilati e sedili anteriori con supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie.

PREZZI

Quanto costa la nuova Volvo EX60 in Italia? Ecco tutti i prezzi.

Volvo EX60 P6 Plus : 65.350 euro

: 65.350 euro Volvo EX60 P6 Ultra : 72.300,1 euro

: 72.300,1 euro Volvo EX60 P10 AWD Plus : 68.400 euro

: 68.400 euro Volvo EX60 P10 AWD Ultra : 75.350,01 euro

: 75.350,01 euro Volvo EX60 P12 AWD Plus : 74.500 euro

: 74.500 euro Volvo EX60 P12 AWD Ultra: 81.450,01 euro

Volvo offre poi una ricca gamma di accessori che permettono di personalizzare ulteriormente il nuovo SUV elettrico. Per la Cross Country bisognerà attendere verso la fine dell’anno. Sarà sempre disponibile con le stesse 3 motorizzazioni della EX60.