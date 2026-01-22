BMW Serie 7 restyling, ecco come cambia l’ammiraglia: un render anticipa le novità in arrivo

Per la BMW Serie 7 è in arrivo un restyling. La casa automobilistica tedesca sta infatti lavorando ad un aggiornamento che permetterà alla sua ammiraglia di alzare ulteriormente l’asticella del lusso per poter continuare a competere con modelli come la Mercedes Classe S che presto sarà anche lei rinnovata. Non si tratterà di una riprogettazione totale. Sebbene BMW stia entrando nell’era Neue Klasse, la nuova Serie 7 non proporrà quel nuovo linguaggio di design che è stato introdotto con il lancio della nuova BMW iX3. Le foto spia viste fino a questo momento, confermano infatti che non sparirà la tradizionale e ampia griglia a doppio rene in favore della nuova soluzione più minimalista introdotta con la Neue Klasse. Come sarà quindi la nuova BMW Serie 7 restyling? Partendo dalle foto spia, c’è chi si è immaginato il design della nuova ammiraglia tedesca, come nel render che mostriamo.

COME SARÀ LA NUOVA BMW SERIE 7?

Le forme complessive della nuova berlina non dovrebbero cambiare molto. Dunque, troveremo ancora un’ampia griglia a doppio rene e fari sdoppiati. La griglia, tuttavia, potrebbe presentare una forma leggermente differente ed una nuova trama. Modifiche anche ai fari, con l’introduzione di una nuova firma luminosa. Sono attesi ritocchi anche al paraurti. Le modifiche al frontale serviranno per dare alla Serie 7 un look più moderno e sportiveggiante. Le fiancate rimarranno pressoché invariate, mentre al posteriore troveremo alcune modifiche ed in particolare nuove grafiche per i gruppi ottici e ritocchi al paraurti. Trattandosi di un restyling potrebbero arrivare anche nuove colorazioni per la carrozzeria e cerchi in lega dal nuovo design. Insomma, un look evoluzione di quello attuale.

Per quanto riguarda l’abitacolo, possiamo immaginare che BMW abbia lavorato per alzare ulteriormente l’asticella del lusso per migliorare ancora di più il comfort. Dovrebbe arrivare anche un aggiornamento della tecnologia. Arriverà anche sulla nuova BMW Serie 7 restyling il sistema Panoramic iDrive? Lo scopriremo al momento della presentazione. Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, la gamma rinnovata dovrebbe conservare le opzioni mild-hybrid e plug-in hybrid. Ovviamente ci sarà sempre il modello elettrico (BMW i7).