BMW chiama Rimac per le batterie della nuova i7 elettrica

Prendi un colosso storico come la Casa dell’Elica e uniscilo con un’azienda emergente come Rimac e avrai una soluzione energetica di altissimo livello. La nuova BMW Serie 7 berlina 100% elettrica è realizzata con un innovativo sistema di accumulo ad alta tensione, capace di garantire maggiore autonomia e una ricarica più rapida.

Il marchio tedesco ha voluto fortemente la collaborazione dell’azienda croata per la comprovata esperienza nella realizzazione di motori elettrici ad alte prestazioni. Il primo veicolo di Rimac Automobili, la Concept One, ha alzato gli standard delle auto a zero emissioni, ottenendo ai tempi il record del bolide più veloce del mondo. Oltre a vendere supercar, la società con sede a Sveta Nedelja realizza componenti o interi veicoli per altre aziende. Nel 2012 ha avuto un ruolo nella produzione del prototipo Applus+ IDIADA Volar-E. In meno di 15 anni Rimac è diventato un punto di riferimento assoluto nell’industria delle quattro ruote 2.0.

Nuova era

La collaborazione tra BMW Group e Rimac Technology va oltre una banale fornitura di componenti, ma segnerà una nuova direzione dell’elettrico premium in Europa. La tecnologia eDrive di sesta generazione, la cosiddetta Gen6, proporrà celle cilindriche agli ioni di litio nel formato 4695, un cambio di paradigma rispetto al passato. Del resto il portafoglio Rimac comprende sistemi all’avanguardia di batterie ad alta tensione ed e-axle, oltre a soluzioni elettroniche e software sviluppate e prodotte in-house.

La sesta generazione della tecnologia BMW eDrive attraverso celle cilindriche innovative, caratterizzate da una densità energetica superiore del 20% rispetto alle celle prismatiche della precedente generazione (Gen5), garantirà performance top con un’autonomia significativamente superiore. I clienti della BMW i7 potranno godere di tempi di ricarica drasticamente ridotti, con una maggiore capacità e un’efficienza complessiva migliorata. Le batterie sono realizzate in Croazia e consegnate per l’assemblaggio presso lo stabilimento BMW Group di Dingolfing, l’unico impianto di produzione al mondo per la Serie 7 elettrica.

Appuntamento fissato

Il debutto ufficiale è fissato per il 22 aprile 2026 al Salone dell’Auto di Pechino. La nuova BMW i7 consentirà di viaggiare in completo comfort senza frequenti pause per la ricarica. Il Dr. Thomas Engelhardt, Senior VP Development High-Voltage Storage and Charging del BMW Group, ha dichiarato: “Stiamo rapidamente implementando le tecnologie della Neue Klasse in tutta la nostra gamma di modelli, inclusa naturalmente la nostra berlina di lusso completamente elettrica. I team delle due aziende hanno sviluppato una soluzione su misura per la nuova BMW i7. L’eccellente collaborazione con Rimac Technology è un chiaro esempio della forza innovativa europea”.

Mate Rimac, Fondatore e Presidente del Rimac Group, nonché CEO e CTO di Bugatti Rimac, ha aggiunto: “BMW è da sempre sinonimo di eccellenza ingegneristica, e questo ha reso la collaborazione particolarmente stimolante per noi. Insieme abbiamo sviluppato un sistema di batteria ad alta tensione in grado di sfruttare appieno il potenziale delle nuove celle cilindriche in tempi record, con miglioramenti significativi in termini di energia, autonomia e prestazioni di ricarica. Siamo orgogliosi di vedere oggi questo sistema prodotto su larga scala nel nostro nuovo Rimac Campus”.