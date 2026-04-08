BMW i7: le innovative batterie sono sviluppate insieme a Rimac

Il BMW Group ha scelto una collaborazione di altissimo profilo, insieme a Rimac Technology, per il suo nuovo gioiello alla spina che verrà svelato il 22 aprile prossimo al Salone dell’Auto di Pechino. La Casa tedesca ha scelto l’azienda croata per la comprovata esperienza nella realizzazione di motori elettrici altamente prestazionali.

I tecnici Rimac hanno lavorato allo sviluppo della batteria Gen6, un soluzione inedita che promette una super autonomia e una più elevata velocità di ricarica. L’obiettivo del progetto congiunto è quello di garantire un innovativo sistema di accumulo ad alta tensione, in grado di offrire velocità di ricarica superiori sulla nuova berlina 100% elettrica BMW Serie 7.

Scatto in avanti

La sesta generazione della tecnologia BMW eDrive è presente nell’ammiraglia della gamma a zero emissioni sotto forma di cella cilindrica agli ioni di litio 4695. Questa cella vanta una densità energetica volumetrica superiore del 20% rispetto alle celle prismatiche della Gen5. La batteria ad alto voltaggio unisce la tecnologia delle celle all’avanguardia (Gen6) con il design dei moduli sperimentato sulla quinta generazione, garantendo alla nuova BMW i7 una autonomia da sogno.

I clienti che sceglieranno la BMW i7 possono ricaricare la batteria molto più velocemente. Dietro alle innovazioni della batteria ad alta tensione vi sono le attrezzature futuristiche di Rimac Technology. Sono preparate in Croazia e consegnate per l’assemblaggio presso lo stabilimento BMW Group di Dingolfing, l’unico impianto di produzione al mondo per la Serie 7.

I tecnici croati di Rimac sono specializzati sui sistemi di batterie ad alta tensione, assali elettrici, oltre alle soluzioni elettroniche e software sviluppati e prodotti internamente. L’azienda offre innovazioni che combinano tecnologia avanzata con un elevato grado di personalizzazione. Il successo delle supercar croate è un chiaro esempio del livello qualitativa raggiunto nel corso degli ultimi anni.

Soddisfazioni reciproche

Il Dr. Thomas Engelhardt, Vicepresidente Senior per lo Sviluppo di Sistemi di Accumulo e Ricarica ad Alta Tensione del Gruppo BMW, ha dichiarato:

Stiamo rapidamente implementando le tecnologie della Neue Klasse in tutta la nostra gamma di modelli, compresa, ovviamente, la nostra berlina di lusso completamente elettrica. I team di entrambe le aziende hanno sviluppato una soluzione su misura per la nuova BMW i7. L’eccellente collaborazione con Rimac Technology è un ottimo esempio della forza innovativa europea.

Mate Rimac, fondatore e presidente del Gruppo Rimac, ha aggiunto: