Rimac Nevera R pazzesca, la supercar elettrica ha battuto 24 record mondiali di velocità

Rimac Nevera è ancora record, anzi, l’hypercar elettrica ha stabilito ben 24 nuovi record. Da quando è arrivata sul mercato, la casa automobilistica croata ha più volte voluto dimostrare le prestazioni della Nevera portandola ad infrangere diversi record. Due anni dopo averne stabiliti in un solo giorno ben 23, adesso Rimac ha annunciato che la Nevera ha superato se stessa. Questa volta, però, per stabilire record in 24 categorie, è stata utilizzata la Nevera R, versione di punta dell’hypercar elettrica, più leggera e potente.

QUANTI RECORD!

Forse, il record più importante è stato quello che vede l’auto accelerare da 0 a 400 km/h per poi fermarsi. La Nevera originale deteneva questo record con un tempo 29,93 secondi, dopo averlo strappato alla Koenigsegg Agera RS che nel 2019 aveva fatto segnare 31,49 secondi. Tuttavia, l’anno scorso, la Koenigsegg Jesko Absolut si era ripreso questo record, stabilendo un tempo di 27,83 secondi. Ora, la Nevera R è la regina dello sprint 0-400-0 km/h con un tempo incredibile di 25,79 secondi. Parliamo di 2,04 secondi in meno della Jesko. Inoltre, la Nevera R ha migliorato il tempo di 1,74 secondi della Nevera nello scatto da 0-60 mph (96 km/h), facendo segnare 1,66 secondi, mentre per raggiungere i 100 km/h il cronometro si è fermato a 1,72 secondi.



Ovviamente, i record non finiscono qui. La Nevera R è passata da 0 a 160 km/h in 2,96 secondi, con un miglioramento di 0,25 secondi; da 0 a 200 km/h in 3,95 secondi (0,47 secondi in meno) e ha completato lo scatto da 0-300 km/h in soli 7,89 secondi, ovvero 1,33 secondi in meno rispetto a prima. Per passare da 0 a 400 km/h sono serviti appena 17,35 secondi, 3,96 secondi in meno rispetto alla versione standard. Visto che c’era, la nuova Nevera R ha anche stabilito un nuovo record di velocità massima per veicoli elettrici, raggiungendo i 431,45 km/h. Nelle infografiche che condividiamo potete leggere tutti gli altri record ottenuti dall’hypercar elettrica.

RIMAC NEVERA R

Rimac Nevera R può contare sempre su di un powertrain composto da 4 motori elettrici la cui potenza complessiva è stata portata a ben 2.107 CV. Il tutto alimentato da una batteria con una capacità di 108 kWh. Molto lavoro è stato svolto anche a livello dell’aerodinamica, per aumentare la deportanza. Al momento della presentazione, Rimac parlava di un aumento della deportanza del 15% e dell’efficienza aerodinamica del 10%.