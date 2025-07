Geronimo La Russa eletto nuovo presidente ACI: un "grande onore"

ACI ha un nuovo presidente: Geronimo La Russa. Dopo le dimissioni di Angelo Sticchi Damiani che aveva lasciato la guida dell’Automobile Club di Milano dopo 13 anni e quattro mandati, tra i nomi del possibile successore che avevano iniziato a circolare c’era proprio quello dell’avvocato La Russa. La nomina, adesso, è ufficiale. L’Assemblea dell’Automobile Club d’Italia ha eletto Geronimo La Russa 19° Presidente dell’ACI per il quadriennio 2025-2028. A favore ha votato oltre il 78% dei 2.112 voti rappresentanti la totalità degli aventi diritto (1.651 voti). L’associazione degli automobilisti è tornata quindi a scegliere la sua guida attraverso le urne con una maggioranza più ampia rispetto all’ultima volta nella quale avevano concorso più candidati nel 2012. Subito dopo l’elezione, il nuovo presidente ACI ha così commentato la nomina:

È per me un grande onore essere stato eletto a guidare l’ACI, un’Istituzione che rappresenta un patrimonio per il Paese, per i cittadini, per i territori, per il mondo dello sport. Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso, che parte da lontano e guarda al futuro. Lavorerò con spirito di servizio, ascolto e determinazione, nel rispetto di ogni sensibilità e con una squadra competente ed appassionata.