Volkswagen, boom di auto elettriche: Europa protagonista con un +89% in 6 mesi

Come stanno andando le vendite di auto elettriche del Gruppo Volkswagen? Nel primo semestre 2025 il Gruppo tedesco ha consegnato 465.500 BEV pari ad un incremento del 47% rispetto allo stesso periodo del 2024 quando erano stati consegnati 317.200 veicoli elettrici.

EUROPA PROTAGONISTA

Il trend delle vendite di auto elettriche per Volkswagen è in forte crescita e un ruolo di assoluta protagonista lo ricopre l’Europa dove la crescita ha raggiunto addirittura l’89% con 347.900 consegne contro le 184.100 unità del 2024. Un risultato molto importante, favorito dai buoni risultati di modelli come Volkswagen ID3 e ID.4. Dunque, un veicolo su cinque, tra quelli consegnati in Europa occidentale, è ora puramente elettrico. Anche gli ordini dei modelli BEV sono in crescita, con un aumento di oltre il 60%. Grazie a questi risultati, il Gruppo Volkswagen è oggi leader del segmento BEV in Europa con una quota di mercato di circa il 28%.

ELETTRICHE, IN CALO SOLO LA CINA

Rimanendo nel segmento delle elettriche, il Gruppo Volkswagen cresce anche negli USA con un +24,3% (31.300 unità) e nel “resto del mondo” cn un +55,8% (27.000 consegne). In calo, invece, la Cina, un mercato molto difficile a causa della crescente concorrenza dei marchi locali (59.400 pari ad un -34,5%).

I MODELLI PIÙ VENDUTI

Tra i marchi del Gruppo crescono molto bene Skoda con un +147,8% e CUPRA con un +105,3%. Quali sono i modelli di auto elettriche del Gruppo Volkswagen più venduti nel corso del primo semestre del 2025? Ecco la TOP 10.