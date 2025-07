Porsche Taycan e Cayenne Black Edition: una nuova serie speciale per un look più "cattivo"

Al Goodwood Festival of Speed 2025 debuttano le Porsche Taycan e Cayenne Black Edition. La casa automobilistica tedesca ha dunque deciso di proporre una serie speciale per la Taycan e la Cayenne che si caratterizza per una livrea particolare impreziosita da dettagli di colore nero che troveremo anche all’interno dell’abitacolo. Le consegne sui vari mercati europei inizieranno nella seconda metà dell’anno.

DETTAGLI NERI

La Taycan Black Edition è disponibile anche per la versione Sport Turismo, mentre la Cayenne Black Edition è proposta anche per la variante SUV Coupé. Il nome di questa serie speciale fa già capire bene cosa troveremo. Entrambe le auto propongono una, come le cornici dei finestrini, i badge, gli specchietti retrovisori, alcuni dettagli deli interni e i battitacco. Il tutto per accentuare il loro look più sportivo. Ma, curiosamente, per le Black Edition. Infatti, i clienti potranno scegliere molte altre colorazioni tra quelle disponibili nel listino Porsche.La Black Edition è disponibile con i modelli Taycan e Taycan 4S berlina, oltre che con le Taycan 4 e 4S Sport Turismo. Tutti questi modelli ora dispongono di serie della, più capiente, che con i suoi. La Cayenne Black Edition, oltre ai dettagli estetici di colore nero già menzionati, propone una dotazione di serie che prevede fari a LED Matrix HD con elementi interni scuri, cerchi neri da 21 pollici, impianto audio BOSE e sedili comfort in pelle nera con regolazione elettrica e funzione memory. Naturalmente, come ci si aspetta da una Porsche, le opzioni di personalizzazione vanno ben oltre. L’azienda offrirà anche un pacchetto Special Black Edition, che include la scritta Black Edition sulle portiere anteriori, battitacco illuminati e un set di chiavi della vettura personalizzato. La Black Edition sulla Cayenne è disponibile anche con le motorizzazioni ibride Plug-in.